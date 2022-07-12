تراجع سندات شركات التطوير العقاري الصينية بسبب مخاوف كورونا

سجلت السندات الدولارية لشركات التطوير العقاري الصينية تراجعا واسع النطاق اليوم مع تمدد التراجع إلى سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني الجيد، في ظل تجدد المخاوف من عودة إجراءات الإغلاق لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد في الصين بعد ارتفاع أعداد الإصابات الجديدة مرة أخرى.

وتراجعت قيمة السندات عالية العائد لشركات التطوير العقاري الصينية اليوم بما يصل إلى 2 سنت لكل دولار من القيمة الاسمية للسند، بحسب متعاملون في السوق. وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى سندات الشركات ذات التصنيف الائتماني الجيد مثل لونج فور جروب هولدنجز ليمتد وتشاينا فانكي تتجه نحو تسجيل تراجعا قياسيا.

وأضافت بلومبرج أن تراجع السندات يأتي في ظل عودة أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في مدينة شنغهاي وغيرها من المدن الرئيسية إلى الارتفاع، الأمر الذي يثير المخاوف من إعادة فرض إجراءات الإغلاق، وهو ما سيؤثر سلبا على حالة الاقتصاد المتعثر بالفعل.

وعانى القطاع العقاري في الصين بشدة من إجراءات الإغلاق في النصف الأول من العام الحالي، مع تراجع مبيعات المساكن مما أدى إلى زيادة الضغوط على الشركات وبخاصة التي تواجه أزمات في السيولة.