أمير مكة المكرمة يعلن نجاح خطط الحج أمنيا وخدميا وصحيا

فيما أعلن الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، نجاح خطط حج هذا العام، أمنيا وخدميا وصحيا، دون تسجيل حوادث أو أمراض وبائية بين ضيوف الرحمن، مهنئا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد، بإكمال حجاج بيت الله الحرام، أمس، ثاني أيام التشريق، ورمي الجمرات الثلاث بيسر وسهولة، ليتوجه الحجاج المتعجلون بعدها إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع.

وقال الأمير خالد الفيصل، "إن ما نشهده من نجاحات في كل حج لم يأت وليد المصادفة، بل كان بعد توفيق الله بفضل ما توليه قيادة هذه البلاد منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن وأبنائه البررة من بعده حتى العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووجه أمير منطقة مكة المكرمة شكره "للقيادة على التسخير والتسهيل، وللعاملين من أجل راحة الضيوف الأهم، وللحجيج الذين أعانونا على خدمتهم".

وتدفقت جموع الحجيج، أمس، على منشأة الجمرات وتمكنوا من الرمي براحة تامة وفي وقت يسير.

واستقبل المسجد الحرام قوافل حجاج بيت الله الحرام من المتعجلين لأداء طواف الوداع، بعد أن قاموا برمي الجمرات الثلاث، تحفهم عناية الله ورعايته، مبتدئين بالجمرة الصغرى فالوسطى ثم جمرة العقبة، وسط تنظيم دقيق، حيث سخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الإمكانات البشرية والتقنية لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام.

وأدى حجاج بيت الله الحرام أمس طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وجاءت خطة طواف الوداع على مرحلتين خلال يومي الـ12 والـ13، روعي في ذلك تهيئة أدوار صحن المطاف ومطاف الدور الأرضي والأول، والبالغ عددها 25 مسارا بصحن المطاف، وأربعة مسارات في الدور الأرضي، وخمسة مسارات في الدور الأول، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة.

وسارت تحركات الحجاج وخطة التفويج نحو الجمرات لرمي الجمرات الثلاث، وفق خطة تفصيلية؛ لإنهاء جميع مراحل رمي الجمرات بشكل آمن، عبر ترتيب توافد الحجيج في رمي جمارهم، بمتابعة ميدانية مباشرة من وزارة الحج والعمرة، وبتنسيق كامل مع القطاعات الأمنية والمدنية ذات العلاقة المشاركة في موسم الحج.

وغادر المتعجلون من حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، مشعر منى أمس، الـ12 من ذي الحجة، بعد رميهم الجمرات، لأداء طواف الوداع وسط تكاتف جميع اللجان المنظمة في البرنامج، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.