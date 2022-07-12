فيناليس تكافح لجذب الزوار بعد 20 عاما من السياحة المستقلة

تعد مجرد القيادة غربا على الطريق السريع المكون من ست حارات والمتجه من هافانا إلى منطقة فيناليس الكوبية الهادئة، مغامرة في حد ذاتها، حيث تشق السيارات والجرارات والدراجات طريقها فوق الحفر وطريق من الأسفلت المتهالك. كما يتعين على قائدي المركبات أن يخفضوا سرعتهم أحيانا بسبب وجود الأبقار، حيث تمر مجموعات من الماشية على طول الطريق.في الوقت نفسه، تصطف مزارع وحقول الذرة والموز وأشجار النخيل والشجيرات على طول الكيلومترات الأخيرة على الطرق الريفية الوعرة.ويظهر في المكان رجل عجوز ذو عيون مشرقة يدعى ميجيل، يقوم برعاية مجموعة من الماشية، ويقول: "آمل أن يأتي عدد كبير من السياح قريبا كما كان الوضع من قبل".ويعد وادي فيناليس الموجود في المكان، منتزها عاما، كما أنه أحد مواقع التراث العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو. وتعد لوائح البيئة والبناء هناك صارمة جدا، ويوجد في المدينة، التي تحمل الاسم نفسه والمنطقة المحيطة بها، خمسة فنادق فقط، ويبلغ إجمالي عدد الأسرة هناك 500 سرير.وبحسب "الألمانية"، تعد فيناليس واحدة من الأماكن الرائدة في مجال السياحة المستقلة، بحسب ما يقوله المسؤول السياحي، جيوشينو سينكوجراني.وكانت السياحة المستقلة قد بدأت هناك قبل أكثر من 20 عاما، وذلك أيضا عندما حصلت العائلات الأولى في هافانا على تراخيص حكومية لتأجير المساكن للأجانب.ويمكن اعتبار فيناليس، التي تبعد عن هافانا بنحو 2.5 ساعة، كوبا في أفضل حالاتها. ويحرص الضيوف هناك على احتساء القهوة وشراب الموخيتو المعروف "وهو عبارة عن ليمون بالنعناع" في الأماكن المفتوحة، بينما يوجدون في ساحة ترتفع بها الأصوات الصاخبة، ويوجد بها "فندق سنترال"، حيث يحمل كوبيون حقائب للتسوق، ويرتدي الطلبة الزي المدرسي، ويغفو السائحون الذين يحملون معهم حقائب الظهر، تحت أشجار النخيل، بينما يستخدم الجميع الكمامات الواقية.ويمكن لمن يوجد في المكان أن يرى دراجة نارية قديمة روسية الصنع من منطقة أورال، تمر في المكان ثم سيارة "شيفروليه" يزيد عمرها على 60 عاما، وحافلة مصنعة في الصين، وسيارات يابانية تسير إلى جانب بعض راكبي الدراجات، مع مجموعة من الخيول.ويقوم السائحون بحجز رحلات سياحية إلى الكهوف والبحيرات والمزارع للاستمتاع بمشاهدة محاصيل الزراعة، أو ركوب الخيل عبر الوادي، كما أن هناك مجموعة كبيرة من المطاعم المتنوعة في المكان.من ناحية أخرى، تتم صيانة معظم المنازل الموجودة هناك- التي بني الكثير منها على الطراز الاستعماري- بصورة جيدة جدا بحسب المعايير الكوبية.وعادة ما يبدأ تكلفة الإقامة في منزل يكون به مدخل منفصل وتكييف هواء وحمام وثلاجة، من 25 دولارا للشخصين في الليلة. وأثناء تناول الطعام والدردشة مع إحدى العائلات هناك، يمكن للمرء أن يعرف أن العملة المحلية هناك وهي البيزو الكوبي، تعاني انخفاض قيمته، وأن اليورو في السوق السوداء يجلب ثلاثة أضعاف السعر الرسمي، الذي يمكن الحصول عليه في البنك.ويعد عامل الجذب الأول في المكان هو وادي فيناليس الشهير، حيث إن مياهه وجماعات الـ "تاينو"، وهم السكان الأصليون في منطقة البحر الكاريبي، إضافة إلى بقايا الآثار الرائعة الموجودة في الكهوف والحيوانات والنباتات الفريدة، لا توجد سوى هناك فقط على الجزيرة.ويشار إلى أن الوادي هو موطن لقوارض الـ"هوتيا" الكوبية النادرة، التي يصل وزنها إلى سبعة كيلوجرامات، ويعد هذا النوع من القوارض، متسلقا ذكيا يأكل واقفا. وقد قام مدرس من ألمانيا، ذهب إلى هناك للمرة الرابعة، بالبحث عن الهوتيا دون جدوى. ويقول: "أعتقد أنني سأضطر إلى الذهاب إلى حديقة الحيوان عندما أعود لموطني".وبالنسبة لمحبي التقاط الصور الرائعة، فإن فرصة التقاط الصور الأكثر شعبية تكون متاحة بلا شك من خلال تصوير جدارية "دي لا بريهيستوريا" العملاقة، وهي عبارة عن جدار صخري يبلغ ارتفاعه 120 مترا وعرضه 180 مترا، مطلي بألوان زاهية من خلال صور تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.وكان الفنان المكسيكي ليوفيجيلدو جونزاليس موريو، صنع العمل الفني مع فريقه في 1961.من ناحية أخرى، يقول بيرند هيرمان، وهو منظم جولات سياحية مصممة حسب الطلب، كما أنه من عشاق فيناليس: "تعد هذه المنطقة معلما مهما في أي رحلة إلى كوبا بسبب مناظرها الطبيعية الفريدة .. يأتي الكثير من الزوار إلى فيناليس من أوروبا وأمريكا اللاتينية".