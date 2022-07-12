تغير موازين القوى العاملة خلال الجائحة .. انتقالات من الضيافة إلى البيع بالتجزئة

تسببت أزمة جائحة كورونا في إزاحة كبيرة للعمال من قطاع الضيافة إلى قطاع البيع بالتجزئة، وذلك بحسب ما أظهرته دراسة ألمانية حديثة.وبحسب الدراسة، التي أجراها المعهد الاقتصادي الألماني "آي دابليو"، فإنه في 2020 وحده هجر 216 ألف موظف في جميع أنحاء ألمانيا قطاع الضيافة.وأشارت الدراسة إلى أن ما يقرب من 35 ألف موظف منهم عثروا على وظائف جديدة في قطاع البيع بالتجزئة، حيث تقدم متاجر السلع منخفضة التكلفة مثل "ألدي" و"ليدل" على سبيل المثال أجورا للمبتدئين لا تقل عن 14 يورو في الساعة.وتحول 27000 موظف من قطاع المطاعم إلى قطاع النقل والخدمات اللوجستية للعمل كسائقين لخدمات الطرود، من بين أمور أخرى، وانضم عدد مماثل تقريبا إلى قطاع إدارة الأعمال، للعمل في أمانة السر على سبيل المثال.وبحسب الدراسة، فإن أغلب من تركوا قطاع المطاعم كانوا من العمال المؤقتين وغير المتفرغين.ويدعو اتحاد الفنادق والمطاعم البافارية DEHOGA إلى مزيد من الهجرة الموجهة إلى ألمانيا لمكافحة نزيف العمال، وذلك عن طريق قبول المتقدمين من دول غرب البلقان بسرعة أكبر للعمل في ألمانيا.وطالب توماس جيبرت، المدير التنفيذي للاتحاد، بإصدار التأشيرات للمتقدمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي بسرعة أكبر بوجه عام، وقال: "أعتقد أنه لن يكون من الممكن تغطية الفجوة من داخل ألمانيا".وكلفت أزمة جائحة كورونا وكالة التوظيف الاتحادية الألمانية نحو 52 مليار يورو.وبالمقارنة، فإن الأزمة المالية العالمية، التي حدثت خلال 2008 و2009 ابتلعت 19 مليار يورو من خزائن الوكالة التي تتخذ من مدينة نورنبرج مقرا لها.وأكدت كريستيانه شونفيلد، رئيسة الشؤون المالية لوكالة التوظيف الاتحادية الألمانية، أن الوكالة ستحتاج إلى وقت طويل لتكوين احتياطيات مرة أخرى لدرء أي أزمة مستقبلية بعد أعوام جائحة كورونا.وقالت "سيستغرق الأمر أعواما قبل أن نبني احتياطيات مالية آمنة ومقاومة للأزمات مرة أخرى".وأوضحت شونفيلد، التي تخطط للتقاعد كعضو في المجلس التنفيذي للوكالة في النصف الثاني من هذا العام بعد عملها لأكثر من 35 عاما في الوكالة، أنه لا تزال هناك فجوة قدرها 1.3 مليار يورو في موازنة 2022، مضيفة أنه يمكن البدء في توفير احتياطيات مالية بدءا من 2023 على أقرب تقدير.وعقب ميزانيتي 2020 و2021 بنفقات قصوى بلغت 61 و58 مليار يورو، تأمل شونفيلد في تحسن في العام الحالي، وقالت: "نحن نتجه نحو العودة للحياة الطبيعية".