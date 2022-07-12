27.1 مليون طن البضائع المناولة في الموانئ السعودية بارتفاع 16.1 %

حققت الموانئ السعودية خلال شهر يونيو ارتفاعا كبيرا في حجم البضائع المناولة بنسبة بلغت 16.1 في المائة لتصل إلى 27.1 مليون طن مقابل 23.4 مليون طن في شهر يونيو لعام 2021.وأسهمت خطط التطوير التي أطلقتها الهيئة العامة للموانئ لرفع كفاءة الأداء التشغيلي وتطوير قدرات الموانئ السعودية في زيادة حجم البضائع العامة بنسبة 55.7 في المائة لتصل إلى 790.5 ألف طن، وأيضا سجلت البضائع السائبة السائلة زيادة نسبتها 31.8 في المائة لتصل إلى 15.5 مليون طن، فيما أظهرت البضائع الصلبة خلال هذا الشهر انخفاضا نسبته 6.9 في المائة لتصل إلى 3.9 مليون طن.وسجلت أعداد الحاويات ارتفاعا بنسبة 5.5 في المائة لتصل 642.3 ألف حاوية مقارنة بـ 608.8 ألف حاوية في يونيو 2021، كما حققت حاويات المسافنة زيادة في نسبتها 4.2 في المائة لتصل إلى 244.6 ألف حاوية مقارنة بـ 234.7 ألف حاوية في الفترة المماثلة من العام الماضي.كما سجلت أعداد السفن زيادة في نسبتها 13.6 في المائة لتصل إلى 1126 سفينة، وبلغ إجمالي عدد المركبات 74 ألف مركبة بزيادة نسبتها 25.8 في المائة، فيما بلغ إجمالي أطنان المواد الغذائية 1.6 مليون طن.وفي السياق ذاته استقبلت الموانئ السعودية خلال شهر يونيو 79 ألف راكب بنسبة زيادة ملحوظة بلغت 79.28 في المائة، وتفريغ عدد 990 ألف رأس ماشية بارتفاع بلغت نسبته 265.5 في المائة، وذلك بالتزامن مع موسم الحج وتلبية متطلباته بجاهزية عالية.