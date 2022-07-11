الأسهم الأمريكية تنخفض على خلفية المخاوف بشأن الأرباح

افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين مع تأهب المستثمرين لبدء موسم جني الأرباح والذي قد يشهد ضغوطا على أرباح الشركات في وقت تتزايد فيه المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي بسبب الرفع المتتالي لأسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي عند الفتح 60.17 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 31277.98 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 18.44 نقطة أو 0.47 بالمئة إلى 3880.94 نقطة، فيما انخفض ناسداك المجمع 110.82 نقطة أو 0.95 بالمئة إلى 11524.49 نقطة عند الفتح.