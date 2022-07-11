نجاح "صحي" للحج .. لا أوبئة أو مؤثرات على الصحة العامة

أعلن وزير الصحة فهد الجلاجل نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ، وخلّوه من أي تفشيات أو مؤثرات على الصحة العامة.

وقال في بيان، اليوم، من مقر مستشفى منى الطوارئ : "بفضلٍ من الله، ونتيجةً للدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، يسرني أن أعلن عن نجاح خطط الحج الصحية لهذا العام 1443هـ، وخلوّه من أي تفشّيات أو مؤثرات على الصحة العامة، وهو بحمد الله انعكاس للتكامل بين جميع الجهات الحكومية والاستعداد المبكّر".

وأضاف" عملت في المنظومة الصحية أكثر من ٢٣٠ منشأة صحية عبر جميع القطاعات الصحية، لتقديم الخدمات لضيوف الرحمن، عبر نقاط طبية في قطار المشاعر وقطار الحرمين، وفي المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف، وفي كافة المشاعر المقدسة، ومختلف المنافذ، موضحا أن عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية بلغ نحو (130) ألف حاج، كما تم إجراء (10) عمليات قلب مفتوح، وأكثر من (187) قسطرة قلبية، إضافة إلى (447) جلسة غسيل كلوي، مع تقديم خدمات افتراضية عبر مستشفى الصحة الافتراضي لأكثر من ٢٠٠٠ حاج، ساهم في تقديمها أكثر من ٢٥ ألف ممارس صحي، و٢٠٠٠ متطوع.

وأشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر السعودي قدّمت المساندة للحالات الإسعافية، بتوفير خدمة الإسعاف الطائر لنقل المصابين من الحجاج على مدار الساعة، حيث بلغت حالات الإسعاف الجوي أكثر من 17 حالة بمعدل 29 دقيقة.

وعلى صعيد الحالات المتعلقة بفايروس كورونا(كوفيد19)، أكد وزير الصحة أنه تم تسجيل عدد محدود من الحالات في المشاعر المقدسة بلغت ٣٨ حالة دون تسجيل حالات ثانوية، وتم التعامل معها وفق البروتوكلات الصحية، مع تسهيل مهمتهم لإكمال حجهم.

