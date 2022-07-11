الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بعد تعزيز الحكومة الائتلافية في البرلمان

أغلق المؤشر نيكي الياباني على ارتفاع اليوم بعد أن عززت الحكومة الائتلافية في اليابان أغلبيتها في المجلس الأعلى بالبرلمان في انتخابات أجريت أمس .

وأغلق نيكي مرتفعا 1.11 في المائة إلى 26812.30 نقطة بعد صعوده بما يصل إلى اثنين في المائة في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوياته منذ 13 يونيو .

وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.44 في المائة إلى 1914.66 نقطة.

وحصل الحزب الديمقراطي الحر بزعامة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا وحزب كوميتو الأصغر المتحالف معه على 76 من مقاعد مجلس المستشارين البالغ عددها 125 مقعدا بالمقارنة مع 69 مقعدا كانا يسيطران عليها من قبل وفقا لآراء جمعتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن.إتش.كيه من الخارجين من لجان الاقتراع.

وأجريت الانتخابات بعد يومين من اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي الذي كان يتمتع بنفوذ سياسي كبير، بحسب "رويترز" .

وارتفع سهم شركة تويوتا موتور لصناعة السيارات 1.94 في المائة وسهم مجموعة سوني 2.11 في المائة ليدعما المؤشر توبكس.

وخالف سهم طوكيو إلكترون الاتجاه الصاعد ليهبط 1.38 في المائة مؤثرا على المؤشر نيكي.