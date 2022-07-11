ألمانيا: لن نسمح بانقسام المجتمع عند نقص الغاز

أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أن الحكومة الألمانية ستبذل قصارى جهدها لضمان ألا يؤدي مزيد من النقص في إمدادات الغاز الروسي إلى انقسام في المجتمع.

وقالت بيربوك اليوم بعد لقاء نظيرها الياباني يوشيماسا هاياشي في طوكيو: "إذا انخفضت لدينا إمدادات الطاقة وتراجعت إمدادات التدفئة، فسنعمل على أن تسير الأمور على نحو عادل"، رافضة مرة أخرى بشدة المطالب المتجددة من التحالف المسيحي المعارض بترك محطات الطاقة النووية الألمانية الثلاثة المتبقية تعمل لفترة أطول.

وانتقدت بيربوك روسيا لأنها لا يمكن التنبؤ بتصرفاتها، ليس فقط في الحرب ضد أوكرانيا، بل أيضا بالنسبة للامتثال للقواعد التي تخص على سبيل المثال إمدادات الطاقة، وقالت: "لذلك يُجرى الاستعداد لكافة السيناريوهات المختلفة" بحسب الألمانية .