تأرجح سعر النفط مع توازن شح المعروض مقابل مخاوف الركود

شاب أسعار النفط عدم استقرار اليوم مع ارتفاع سعر خام برنت بسبب مخاوف تتعلق بالإمدادات بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط مع قيام التجار بموازنة المخاوف من الإمدادات أمام المخاوف بشأن الركود أو قيود الصين بسبب كوفيد-19 والتي تضر بالطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 11 سنتا أو 0.1 في المائة إلى 107.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:02 بتوقيت جرينتش. ولكن العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تراجعت 15 سنتا أو 0.1 في المائة إلى 104.64 دولار للبرميل بحسب رويترز.

وكانت التعاملات ضعيفة بسبب عطلة عامة في مناطق من جنوب شرق آسيا.

وسجلت تعاقدات كل من الخامين انخفاضا أسبوعيا الأسبوع الماضي بعد أن هيمنت على السوق مخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة للحد من التضخم قد يؤدي إلى ركود ويضعف الطلب على النفط.