الزهراني: العين يحتاج إلى 12 مليون ريال للموسم الجديد

شدد محمد الزهراني رئيس نادي العين السابق وعضو شرفه الحالي على أن النادي يحتاج ما بين عشرة و12 مليون ريال ميزانية تسيير للموسم الجديد، وقال، "النادي كان يسير في أفضل حال لكنه مر بهدر مالي أوصله إلى ما وصل إليه، فهل يعقل أن نادي درجة أولى يتعاقد مع لاعب واحد بـ 23 مليون فالعين ليس بنادي الهلال لديه مشاركات خارجية وبطولات قارية ومحلية ويحظى بدعم ورعاية، أو كالنصر لديه رعاة وداعمون.وكانت لجنة الكفاءة المالية قد أعلنت في الثامن من حزيران (يونيو) الماضي، الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 31 مارس 2022 لأندية دوري يلو للدرجة الأولى، وتحدد يوم 31 آب (أغسطس) 2022 كآخر موعد للوفاء بها حيث بلغت ديون العين 58033346 مليون ريال.وطالب الزهراني وزارة الرياضة بتطبيق المادة 22، ومحاسبة الإدارات التي تسببت في جميع الديون المتراكمة عليها، وقال "يجب على وزارة الرياضة أن تطلب ممن تسبب في الديون سدادها لذلك أعتقد أنه لن يتقدم أحد للترشح على هذه الخطوة في ظل وجود هكذا ديون".وتابع "إذا لم تحل وزارة الرياضة القضية لن يكون هناك أي حلول، والوضع صعب جدا، حيث لا يوجد من لاعبي الفريق الأول إلا ثلاثة لاعبين فقط، بينما لا توجد فرق درجة شباب وناشئين، وكذلك الألعاب الأخرى ملغاة، وهناك تلاعب بالنادي".وزاد "عندما كنت رئيسا للنادي كانت الألعاب 16، بعضها منافس على تحقيق البطولات، وفرق كرة القدم مفعلة وتستقطب المواهب من أبناء المنطقة في كل الدرجات".وأردف "رغم الظروف الحرجة الحالية، إلا أن هناك اهتماما من الجميع لمطالبة وزارة الرياضة بسرعة إيجاد الحلول، وقد تبقى على بداية الموسم نحو 40 يوما والأمور في النادي مظلمة ولا يوجد أي نية لتجهيز الفريق الذي لا يوجد غيره حاليا".وأشار إلى أن كل ما يمر بنادي العين تتحمله الإدارة السابقة ونحن كمحبين نتمنى أن توجد الحلول بسرعة، ولو حلت الديون لتقدمت للترشح للرئاسة، لإنقاذه وأحضرت محبيه للعمل في خدمته".وختم "منشأة النادي تم بناؤها عام 1432 وهي مكونة من ثلاث غرف تحت مع صالة حديد والدور الثاني صالة كبيرة مع مكتب إدارة وقاعة اجتماع وملعب صناعي 9/9 تم تأجيره لمدة 13 عاما، وتم بناؤه على نفقه بدر بن رداد بمبلغ مليون و200 ألف أثناء إدارتي وينتهي إيجاره عام 1445، ويجب أن يتم تجديد إيجاره أو البحث عن بديل، لأن النادي تم اعتماد منشآته من عام 1435 ونتمنى أن نراها قريبا".