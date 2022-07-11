رحيم قد يكلف تشيلسي 57.1 مليون دولار

بات رحيم سترلينج جناح مانشيستر سيتي في طريقه ليكون أولى الصفقات الكبيرة لتشيلسي في عهد مالكه الجديد الأمريكي تود بوهلي، إذ أفادت تقارير باتفاق الناديين على الرسوم المالية لعملية الانتقال.وأفاد شبكة "سكاي" الرياضية إلى أن الدولي الإنجليزي سيكلف تشيلسي 47.5 مليون جنيه استرليني (57.1 مليون دولار) بينما تعتقد "بي بي سي" أن القيمة تصل إلى 50 مليون جنيه استرليني تتضمن المكافآت.وكان نادي تشيلسي قد وافق قبل أربعة أيام، بحسب الصحافة أيضا على الشروط الشخصية لسترلينج وينتظر الفحص الطبي لتوقيع عقد قدرت مدته بخمسة أعوام مع إمكانية التمديد لعام إضافي.وحقق الدولي الإنجليزي أربعة ألقاب في الدوري الممتاز من بين تسعة ألقاب رئيسة منذ انضمامه إلى سيتي من ليفربول عام 2015.وسجل سترلينج الذي كان لاعبا رئيسا في بداياته ضمن خطط المدرب الإسباني بيب جوارديولا 131 هدفا في 337 مباراة لكنه رغم ذلك، بات مكانه كأساسي مهددا مع ضم جاك جريليش مقابل 100 مليون جنيه استرليني العام الماضي إضافة إلى بروز فيل فودن.وكان سيتي عزز خياراته الهجومية للموسم الجديد بالتعاقد مع النرويجي إرلينج هالاند والأرجنتيني جوليان ألفاريس.