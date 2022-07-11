قميص أخضر السيدات لـ «بيليه»

قدمت لاعبات المنتخب السعودي لكرة القدم قميص الأخضر للسيدات التاريخي موقعا عليه من قبل اللاعبات، خلال عطلة عيد الأضحى كهدية تقديرا له لمساندتهن بعد خوضهن لأول مباراة رسمية.ونشر بيليه عبر حسابه على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة له برفقة القميص معلقا عليها "في فبراير الماضي، هنأت المنتخب السعودي للسيدات بمناسبة مباراتهن الرسمية الأولى على أجندة الفيفا".وأضاف "هذا الأسبوع فقط، وخلال عطلة عيد الأضحى، فوجئت بهذه الهدية، قميص موقع من هذه المباراة التاريخية، شكرا جزيلا لكم".ورد حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم على تغريدة بيليه، إذ قال "يسعدنا أنك أحببت القميص التاريخي، نشكرك على دعمك السخي للعبة المرأة في السعودية، فهي ستلهم أجيالا من الفتيات للعب هذه اللعبة الجميلة".وكان بيليه قد هنأ مسؤولي الكرة السعودية، بظهور المنتخب السعودي للسيدات لأول مرة في مباراة رسمية، ذلك خلال شهر (فبراير) الماضي. وحقق المنتخب السعودي للسيدات نتيجة الفوز في المباراة الأولى للفريق على مر التاريخ، تحت أجندة الاتحاد الدولي، أمام منتخب سيشل بهدفين نظيفين، في المالديف.