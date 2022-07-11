ذكر أبو جعفر النحاس المتوفّى سنة "338" للهجرة في كتابه "صناعة الكُتّاب" ألفاظا متضادة مثل: السلامة والعَطَب، والعافية والبلاء، والنجاة والهُلْكة، والرحمة والسَّخَط - هكذا قال.ولا شكّ أن هناك ألفاظا مترادفة يمكن إحلالها مكان تلك المتقابلات.وهذه الألفاظ المتضادة يحتاج إليها الطالب والكاتب في الكتابة عامّة، فهي زادٌ لا ينضب، لذلك حرص المؤلف أبو جعفر النحاس على ذكرها في كتابه، وفي ذلك عَونٌ للكتّاب على معرفة الكلمة وضدّها، كي لا يقعوا في الأخطاء، لأن بعض الكتّاب يخطئ في معرفة اللفظ المضاد للكلمة التي يستعملها مع أن كثيرا مما ذكره من هذه الألفاظ سهلٌ إدراكه.‏يُنظر أبو جعفر النحاس، "صناعة الكُتَّاب"، (ص: 119).