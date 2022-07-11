5.6 مليار ريال قيمة قروض بنك التنمية خلال 6 أشهر .. 57.3 % للتمويل الحر

بلغت قيمة القروض الممولة التي قدمها بنك التنمية الاجتماعية نحو 5.62 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، استفاد منها 82758 عميلا من الأفراد والمنشآت.ووفقا لإحصائية اطلعت "الاقتصادية" عليها شكلت قروض التمويل الحر النسبة الأعلى من إجمالي القروض بـ 57.3 في المائة ونحو 47421 قرضا، يليها تمويل الأفراد بـ 34306 قروض في المرتبة الثانية، ثم تمويل الأعمال بـ 1007 قروض وتمويل النقل بـ 51 قرضا.وجاءت العاصمة الرياض الأعلى في عدد القروض الممنوحة بنحو 16431 قرضا، تليها جدة بنحو 6306 قروض، وخميس مشيط 5471 قرضا، ثم جازان بـ 5386 قرضا، والمدينة المنورة بـ 5310 قروض.وبعد المدينة المنورة حلت مكة المكرمة 5251 قرضا، تليها الطائف 4343 قرضا، فيما توزعت بقية القروض على مدن ومحافظات المملكة.وأطلق بنك التنمية الاجتماعية مسار تمويل لمنسوبي القطاع غير الربحي من خلال اعتماد جهات عملهم في بوابة الجهات الحكومية لدى البنك بصفتها جهات مستفيدة من التمويل.وأوضح البنك خلال توقيع اتفاقية في وقت سابق أن المسار يأتي بهدف ضمان استفادة القطاعات غير الربحية كافة من خدمات ومنتجات البنك المتنوعة.وتضمنت برنامج الاتفاقية جلسة تعريفية بالمسار التمويلي الجديد للعاملين في القطاع غير الربحي، وكيفية حصولهم على المنتجات التمويلية من البنك كتمويل الزواج والأسرة والترميم، وكذلك فرصة الاستفادة من منتجات العمل الحر والمشاريع الناشئة.وأكد البنك أن الاتفاقية ستنعكس على القطاع غير الربحي بشكل مباشر عبر تمكين العاملين فيه من الفرص والموارد التنموية كافة، ما يعزز فرص الاستثمار بالكوادر البشرية من خلال إيجاد بيئة عمل آمنة تلبي جميع احتياجاتهم.كما دشن البنك مع صندوق تنمية الموارد البشرية الربط الإلكتروني لـ "منصة بحر" لتمويل العمل الحر عبر منتج نفاذ للأعمال الحرة، أحد منتجات البنك التي يصل سقف التمويل فيها لـ 60 ألف ريال.وتعد منصة بحر فرصة لتمكين شباب وشبات الوطن من ممارسة أعمالهم ذات الاختصاص بشكل أفضل والحصول على التدريب أو الأدوات أو التقنيات التي تعزز إنتاجيتهم في عملهم، حيث تتميز بوجود عديد من المختصين في مجالات متنوعة، وبالتالي تتيح لأكبر عدد من المحترفين والشركات الاستفادة من خدماتهم والعمل معهم.وتشمل مجالات الاختصاص الترجمة، التسويق والمبيعات، التصميم والابتكار، الفيديو والتصوير، القانون، الكتابة والتحرير، المحاسبة والاستشارات، الهندسة والبناء، تحليل البيانات، التسويق الرقمي، تطوير البرامج، تقنية المعلومات والشبكات، خدمة العملاء، وعمليات الدعم الإداري.