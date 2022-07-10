مستقبل مظلم لـ «تويتر» .. معركة على جميع الجبهات تهدد بتلاش بطيء لـ «العصفور الأزرق»

تواجه "تويتر" التي كان أغنى رجل في العالم يطمح إلى شرائها ثم تخلى عن الصفقة معركة قانونية يملك مجلس إدارتها كل الفرص للفوز فيها، لكن المجموعة لن تخرج منها سالمة.

وقال المحلل دان إيفز "إنها واحدة من أكثر القضايا الاقتصادية جنونا التي رأيتها على الإطلاق. من البداية يبدو الأمر كأنه سيرك وهو ينتهي مثل السيرك".

وأرسل إيلون ماسك خطابا إلى "تويتر" أعلن فيه أنه أنهى الاتفاق المبرم في نيسان (أبريل) لشراء المنصة مقابل 54,20 دولار للسهم الواحد أو 44 مليار دولار في المجموع.

لكن آن ليبتون أستاذة القانون في جامعة تولان تقول إن هذا النوع من العقود "مصمم لمنع المشترين من الذعر واتخاذ قرار بالانسحاب".

ويذكر رئيس "تيسلا" و"سبيس إكس" حججا من بينها أن مجلس الإدارة قلل عدد الحسابات غير الأصلية النشطة على المنصة ولم يزوده بكل المعلومات اللازمة لتقييم مشكلة البريد العشوائي بشكل صحيح.

ويتحدث محامو ماسك أيضا عن عمليات تسريح طالت أخيرا موظفين من "تويتر" وتجميد التوظيف، وهما أمران مخالفان لالتزام المجموعة مواصلة العمل بشكل طبيعي.

لكن الخبيرة في قانون الخلافات التجارية ترى أن هذه ليست أسبابا كافية.

وقالت إن "ماسك يبحث عن نقاط الضعف في الاتفاق. لكن بالنسبة للإعلانات الكاذبة مثلا لا يكفي إثبات أنها كاذبة فقط، بل إنها تعرض للتشكيك إلى حد كبير الأسس الاقتصادية للمجتمع".

وأضافت "من وجهة النظر القانونية يبدو بشكل واضح أن ماسك مخطئ".

ويبقى احتمال أن ماسك يسعى في الواقع إلى إعادة التفاوض حول خفض السعر.

واستخدم هذا التكتيك بنجاح مع مجموعة "إل في إم إتش". فقبل عامين قطعت المجموعة العملاقة للصناعات الفاخرة عملية استحواذ مع دار "تيفاني" وحصلت بعد ذلك على خفض في السعر.

لكن الخبراء لا يعرفون ما الثمن الذي يمكن أن يسمح باتفاق بين ماسك و"تويتر" حاليا بينما خسر سهم المجموعة أكثر من ربع قيمته منذ نيسان (أبريل).

وقالت آن ليبتون إن "الجانبين يمكن أن يخسرا كثيرا".

وإذا ربحت "تويتر" في المحاكم، فسيكون على رجل الأعمال دفع تعويضات قيمتها بضعة مليارات.

وفي أسوأ الأحوال، قد يضطر لاحترام الاتفاق وشراء المجموعة الكاليفورنية بالثمن الذي حدد أولا، وهو مرتفع جدا مقارنة بقيمتها الحالية بينما انخفضت ثروته عشرات المليارات في الأشهر الأخيرة.

لكن هذا الانتصار للمساهمين سيترك المجموعة والشبكة الاجتماعية بين أيدي إيلون ماسك.

فرؤيته لا تتطابق مع رؤية عدد كبير من الموظفين والمستخدمين والمعلنين التي يعتمد عليها النموذج الاقتصادي لهذه الخدمة.

ورأت المحللة كارولينا ميلانيزي من مجموعة "كرييتيف ستراتيجيز" أن "تويتر في وضع أسوأ مما كانت عليه قبل ستة أشهر، لكن على الأمد الطويل من الأفضل ألا يملكها ماسك".

وتابعت ميلانيزي "سيكون الأمر أشبه بإعطاء لعبة لطفل مدلل لا يريدها بعد الآن ولا يعرف ماذا يفعل بها، وينتهي الأمر بنسيانها في زاوية ما". وتابعت أن "العصفور الأزرق" سيتلاشى ببطء وبشكل مؤلم.

ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة أشهرا خصوصا أن ماسك سيعمل على إبطائها، بحسب آن ليبتون.

وتابعت أن رجل الأعمال الذي يتبعه أكثر من 100 مليون شخص على المنصة "سيسعى إلى إذلالهم وسيكون ذلك مصدر إحباط للموظفين".

وقد أمطر المنصة بتغريدات انتقادية وساخرة واقتراحات غريبة بتشجيع من عديد من معجبيه.

وأوضح دان إيفز أنه بالنسبة لـ "تويتر" "ستكون معركة على جميع الجبهات للحفاظ على مهندسيها وعدم خسارة مكانتها والحفاظ على صورة علامتها التجارية والتعامل مع أسئلة المستثمرين".

وخلافا لجاراتها في مركز التكنولوجيا سيليكون فالي، لم تتحول الشبكة يوما إلى ماكينة لكسب المال قادرة على تحويل انتباه المستخدم إلى إيرادات إعلانات فلكية.

وقالت ديبرا وليامسون من مجموعة "إي ماركيتير" إنه "خلال الأشهر القليلة الماضية لم تكن تويتر قادرة على التركيز على أعمالها. سيواجهون المشكلات نفسها التي كانوا يعانونها قبل ماسك".

وأضافت أن "نمو المستخدمين يتباطأ. وعائدات الإعلانات تنمو بشكل ضئيل لكن المجموعة تواجه الآن تباطؤ الاقتصاد العالمي الذي يؤثر في ميزانيات الإعلانات لدى كل شبكات التواصل الاجتماعي".