تسارع انتعاش البريد السريع في الصين .. ارتفع 7.5 % بدعم تعافي الاستهلاك عبر الإنترنت

تسارع انتعاش قطاع البريد السريع في الصين خلال حزيران (يونيو) الماضي، بعد مؤشرات نمو سجلها الاستهلاك عبر الإنترنت، بحسب ما أظهر مؤشر صناعي شهري أمس.وقالت الهيئة الوطنية للبريد إن مؤشر تنمية التوصيل السريع في الصين بلغ 289.4 الشهر الماضي، بزيادة 7.5 في المائة على أساس شهري.وارتفع المؤشر الفرعي لحجم التنمية 12.1 في المائة على أساس شهري إلى 386.5، ومن المتوقع أن تقترب عائدات أعمال القطاع من 500 مليار يوان "نحو 74.5 مليار دولار" في النصف الأول من العام.وفي شهر حزيران (يونيو)، ارتفع المؤشر الفرعي لقدرة التنمية 11.7 في المائة على أساس شهري، في حين ظل الاتجاه الخاص بجودة الخدمة والتنمية ثابتا تقريبا، وفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا".وفي النصف الثاني من العام الجاري، ومع تفعيل سياسات الاستقرار وتعافي الاستهلاك عبر الإنترنت، سيلعب القطاع دورا أهم في تسهيل الدورة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الحقيقي، وفقا للهيئة.ويعكس مؤشر التنمية، الذي تم تجميعه على أساس البيانات الواردة من شركات الخدمات اللوجستية الكبرى التي تقوم بتشغيل خدمات التوصيل، الأنشطة التجارية العامة والاتجاهات في قطاع البريد السريع للبلاد.ومن جهة أخرى، تواصل السلطات في بكين تعميق التعاون مع دول آسيا عبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، لتوفر راحة أكبر للتجارة بين الصين ورابطة "الأسيان".ووفقا لوكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس، لاحظ المشاركون في منتدى التعاون الاقتصادي الـ12 لخليج بيبو الفرص، التي أتاحتها الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة "RCEP".ويعقد المنتدى في مدينة ناننينج، حاضرة منطقة قوانجشي ذاتية الحكم لقومية تشوانج في جنوبي الصين، وقد بدأ منتدى التعاون الاقتصادي لخليج بيبو في 2006، ويعد منصة لمناقشة التعاون بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).وقال جورين لاكساناويست، نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة التايلاندي في المنتدى: "إن تعاون خليج بيبو نما إلى تعاون شبه إقليمي مهم في إطار التعاون بين الصين والآسيان".وأضاف أن تعاون خليج بيبو عزز العلاقات التجارية بين تايلاند والصين، ومع تنفيذ RCEP، أصبح التعاون المذكور أكثر ملاءمة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الآسيان وشركائها التجاريين.وسلط منتدى هذا العام الضوء على الفرص المشتركة التي توفرها RCEP، أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم حتى الآن، التي دخلت حيز التنفيذ في اليوم الأول من 2022، إضافة إلى إنشاء ممر التجارة البرية والبحرية الدولي الجديد، وهو ممر تجاري ولوجستي، تم بناؤه بشكل مشترك من قبل مناطق المقاطعات الصينية الغربية وسنغافورة.وبدوره، قال لو ين لينج، وزير الدولة لوزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب في سنغافورة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة RCEP توفر راحة أكبر للتجارة بين الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا، ويعد الممر التجاري الدولي الجديد بين البر والبحر منصة مهمة لتنفيذ الاتفاقية.وأضاف لي يان تشيانج، رئيس مجلس إدارة مجموعة ميناء خليج بيبو: "مع تنفيذ اتفاقية RCEP والتطوير المزدهر للممر التجاري الدولي الجديد بين البر والبحر، نتوقع أن يحتضن ميناء خليج بيبو فترة جديدة من التطور السريع".ويخدم ميناء خليج بيبو كنقطة عبور مهمة في الممر التجاري الدولي الجديد بين البر والبحر، حتى الآن، قام ميناء خليج بيبو بتشغيل 71 مسارا للحاويات، وربطه بأكثر من 200 ميناء في أكثر من 100 دولة ومنطقة.وفي إشارة إلى الإنجازات، التي حققتها الصين في بناء الموانئ، قال وزير النقل الماليزي وي كا سيونج، إن ماليزيا ستواصل تعميق التعاون مع الصين ودول منطقة خليج بيبو في المستقبل والاستفادة بشكل جيد من الآلية لاغتنام الفرص الجديدة بعد دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية حيز التنفيذ.وقال لونج قوه تشيانج، نائب رئيس مركز أبحاث التنمية التابع لمجلس الدولة: "بالجهود المنسقة للصين والآسيان، يتعمق التعاون الاقتصادي في منطقة خليج بيبو ويصبح أكثر فاعلية، ومن المتوقع أن تجلب اتفاقية RCEP فرصا جديدة للمنطقة".