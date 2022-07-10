المنتخب السعودي للرياضيات يخوض أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 في النرويج

ينافس المنتخب السعودي للرياضيات ممثلا في مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم على المراكز الاولى في منافسات أولمبياد الرياضيات الدولي 2022 (IMO) الذي يقام في مملكة النرويج خلال الفترة من 9 إلى 16 يوليو الجاري بمشاركة 600 طالب وطالبه من مختلف دول العالم، حيث وصل الطلبة السعوديين يوم امس للنرويج لبدء المشاركة في الاولمبياد وكان في استقباله سفارة المملكة العربية السعودية في النرويج .

ويمثل المملكة في اولمبياد الرياضيات الدولي 2022

فريق يضم 6 طلاب وطالبات من طلبة المرحلة الثانوية من مدارس التعليم العام في مختلف الادارات التعليمية، وهم الطالب مروان الخياط ، الصف 12 من إدارة تعليم مكة المكرمة والذي تلقى 5126 ساعة تدريبية في مؤسسة موهبة على يد نخبة من المدربين الوطنيين والاجانب، والطالب معاذ الغامدي ، الصف 12 من إدارة تعليم مكة المكرمة الذي تلقى 4306 ساعة تدريبية ، والطالب هادي العيثان ، الصف 11 من إدارة تعليم الأحساء الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية، والطالب علي الرمضان، الصف 11 من إدارة تعليم الشرقية الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية، والطالب محمد الدبيسي ، الصف 12 من إدارة تعليم الشرقية الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية ، والطالب مهدي البيك، الصف 11 من إدارة تعليم الشرقية الذي تلقى 3686 ساعة تدريبية .

وقالت سعادة الدكتورة آمال الهزاع الامين العام المكلف لمؤسسة "موهبة" إن الفريق السعودي من ابناء موهبة ووزارة التعليم أنهى الأسبوع قبل الماضي تدريبه المكثف في جامعة كاوست، واستعد جيدا لخوض منافسة الأولمبياد الدولي وتعزيز المنجزات التي حققها الموهوبون السعوديون في الاولمبياد والتي بلغت 58 جائزة عالمية خلال 20 مشاركة .

واعربت الدكتورة امال الهزاع

عن ثقتها في تحقيق الفريق السعودي للرياضيات منجزا جديدا يضاف الى الرصيد الذي

سطره أبناء وبنات الوطن ورفع به اسم المملكة عالياً في المحافل الدولية،بأكثر من 590 جائزة دولية خلال خمسة عشر عاماً.

واكدت الدكتورة آمال الهزاع الامين العام المكلف لمؤسسة "موهبة" استمرار المؤسسة في جهودها للاستثمار في الطاقات السعودية الموهوبة والمبدعة وفق أحدث الأساليب العلمية وأفضل الممارسات العالمية في اكتشاف ورعاية واستثمار الموهوبين والمبدعين، للمساهمة الفاعلة في تحقيق الأولويات التنموية وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التنفيذية ومشاريعها التنموية.

وتمتلك المملكة العربية السعودية في رصيدها من المشاركات السابقة في اولمبياد الرياضيات الدولي والتي تبلغ 20 مشاركة ، 8 ميداليات فضية، و 34 ميدالية برونزية ، و 16 شهادة تقدير .

وتأتي هذه المشاركة ضمن برنامج موهبة للأولمبيادات الدولية الذي يقام بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، ويعد واحداً من 20 برنامجاً ومبادرة مختلفة من مناهج متقدمة وبرامج إثرائية تقدمها موهبة للطلبة الموهوبين سنوياً في رحلة يمر خلالها الموهوب بعدة مراحل تستكشف ميوله وتعززها وتمكنه، وتستثمر فيه مع شركائها المحليين والدوليين.

ويعد الأولمبياد الدولي للرياضيات (IMO) ، مسابقة دولية تقام سنوياً، وتتضمن إجراء اختبار ذو مستوى عالٍ من الصعوبة، تقام في يوم واحد ، وتتضمن طرح 4 اسئلة في فروع الرياضيات ” الجبر ، والهندسة ، ونظرية الاعداد ، والتركيبات”بشرط ان تكون هذه الاسئلة اصيلة ، ولم يسبق ان تم طرحها قبل المسابقة ، ويستغرق حلها من 4-5ساعات.