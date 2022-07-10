"مرافق صحي" في مخيمات الحجاج لتخفيف العبء على مستشفيات المشاعر

أطلقت شركة مطوفي حجاج الدول العربية برنامج "المرافق الصحي" للحجاج في المشاعر المقدسة؛ وهو ضمن برامج مبادرة "مرافق ضيف الرحمن".

وجنّدت الشركة وفق حديث نائب المشرف على إدارة الخدمات العامة المشرف على البرنامج الدكتور جمال غنيم قرابة 100 مرافق صحي من مختلف التخصصات، سواء أطباء أو ممرضين أو طلاب طب من الجنسين، تم توزيع 73 مرافقاً على مخيمات الحجاج العرب في المشاعر.

وأنشأ البرنامج مركز اتصال يضم 20 طبيباً ذوي خبرات كبيرة للرد على استفسارات واتصالات المرافقين الموزعين على المخيمات في حال وجود طارئ كفكرة مبتكرة غير مسبوقة على مستوى مخيمات الحجاج.

ويشير نائب المشرف على البرنامج الدكتور فايز معاجيني إلى أن البرنامج يهدف لتجويد الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن والرفع من مستواها، بجانب متابعة الحالة الصحية للحجيج في المخيمات لتخفيف الضغط على المستشفيات والمراكز الصحية في المشاعر خصوصاً للحالات الخفيفة التي لا تستدعي الذهاب للمستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في المشاعر، مما يقلل الأعباء عليها ويسهم في تقديم خدمة راقية وسريعة ومميزة للحاج بعلاجه فوراً دون الحاجة للتوجه للمستشفيات.

ولفت إلى من صلاحيات المرافق الصحي توجيه بعض الحالات التي تستدعي الذهاب للمستشفى لحاجتهم لعناية طبية فائقة بعد طلب سيارة الإسعاف مما يسهم في سرعة التشخيص والعلاج.

وأفاد أن البرنامج في عامه الأول، وسيكون هناك تقييم له في نهاية الموسم لتحسينه مستقبلاً والتوسّع فيه.

ويؤكد رئيس مجلس إدارة الشركة الأستاذ ماهر جمال على حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني.

وأشار إلى أن برنامج المرافق الصحي يأتي ضمن العديد من البرامج والمبادرات التي أطلقتها الشركة بهدف توفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030.