ارتفاع الإنتاج الصناعي في السعودية 24% خلال مايو

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء اليوم، نتائج مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر مايو من عام 2022م، وأظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بنسبة 24% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق 2021م؛ وذلك نتيجة للارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر والصناعة التحويلية وإمدادات الكهرباء والغاز.

وأوضحت نتائج النشرة الشهرية للمؤشر ارتفاع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر خلال شهر مايو الماضي بنسبة (23.3%) مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، فيما ارتفع الرقم القياسي لنشاط الصناعة التحويلية لشهر مايو بنسبة 28.8% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، بينما ارتفع نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 3% مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق.

ووفقاً لنتائج النشرة ارتفع الرقم القياسي العام للإنتاج الصناعي لشهر مايو من عام 2022م مقارنة بالشهر الماضي أبريل من عام 2022 بنسبة 1.2% متأثرًا بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر الذي ظهر مرتفعًا بنسبة 0.9%، ونشاط الصناعة التحويلية الذي ارتفع بنسبة 0.2%، كما ظهر نشاط إمدادات الكهرباء والغاز مرتفعًا بنسبة 24.9%.

