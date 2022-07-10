ارتفاع مبيعات "السيارات الخضراء" 40% في كوريا الجنوبية

ارتفعت مبيعات السيارات الخضراء مثل السيارات الكهربائية والهجين بنسبة 40% في كوريا الجنوبية في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام السابق، حسبما أظهرت بيانات اليوم ، الأمر الذي يعكس تزايد شعبية المركبات الكهربائية في كوريا الجنوبية.

وارتفع عدد المركبات الخضراء التي قامت ببيعها خمس شركات إنتاج سيارات محلية داخل كوريا، من بينها هيونداي وكيا، وشركات سيارات مستوردة، من بينها تيسلا، إلى 203 آلاف و721 سيارة في الفترة من يناير وحتى يونيو، بارتفاع بنسبة 40.7 % مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 140 ألفا و760 سيارة، حسبما أفادت وكالة يونهاب للأنباء.

وبشكل خاص، بلغت مبيعات المركبات الكهربائية التي تنتجها شركة هيونداي 31 ألفا و 672 سيارة، لتتجاوز صادراتها من السيارات الهجين التي بلغت 30 ألفا و760 سيارة لأول مرة كمنتج سيارات محلي.

وجاءت المبيعات القوية لشركة هيونداي بدعم من سيارتها الكهربائية "ايونيك 5"، التي وصلت مبيعاتها إلى 15 ألفا و103 وحدات في النصف الأول، بزيادة بنسبة 165% على أساس سنوي.