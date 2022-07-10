ضيوف الرحمن يؤدون طواف الإفاضة ويرمون جمرة العقبة ويبقون في منى

وسط منظومة من الخدمات، والإجراءات والتدابير، لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة، أدى ضيوف الرحمن أمس طواف الإفاضة، بعد أن رموا جمرة العقبة، ويواصلون، اليوم، مناسكهم، فيبقون أيام التشريق في منى، لإكمال رمي الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى فالكبرى.وكان حجاج بيت الله الحرام قد توافدوا إلى مشعر منى مع بزوغ فجر أمس، مهللين مكبرين، تملأ قلوبهم الفرحة والسرور، بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وأداء الركن الأعظم من أركان الحج، ثم باتوا ليلتهم في مزدلفة، وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة.وبعد وصول الحجاج إلى مشعر منى شرعوا في رمي جمرة العقبة، ثم بدأوا في نحر هديهم، وحلق رؤوسهم، والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالا بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج.