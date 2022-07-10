شركات ناشئة تتسابق لإيجاد حل لمشكلة المخلفات الفضائية

يتسابق علماء وشركات ناشئة في اليابان للعمل على مشاريع بهدف محاولة إيجاد حل لمشكلة المخلفات الفضائية المتزايدة، ومن بينها تقنية شعاع الليزر والأقمار الاصطناعية الخشبية و"مركبات القطر" الفضائية.وبحسب "الفرنسية"، تشير أرقام وكالة الفضاء الأوروبية الأخيرة إلى أن أكثر من مليون قطعة من المخلفات الفضائية يتجاوز حجم الواحدة منه سنتمترا واحدا، وتشكل بقايا أقمار اصطناعية أو أجزاء من الصواريخ، تدور حول الأرض بسرعات فائقة.ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم بصورة غير متناسبة مع ظهور "كوكبات عملاقة" للأقمار الاصطناعية، التي توفر شبكة إنترنت أسرع وأوسع انتشارا.وتقول ميكي إيتو، وهي مديرة شركة "أستروسكايل" اليابانية الفتية، التي يشكل تحقيق الاستدامة في الفضاء هدفا لها "ندخل في حقبة سيطلق فيها تباعا عدد كبير من الأقمار الاصطناعية، ما سيجعل الفضاء أكثر ازدحاما".وتضيف إيتو أن "عمليات محاكاة أظهرت أن الفضاء سيصبح غير قابل للاستخدام إن واصلنا نشاطاتنا فيه على هذا النحو، لذلك علينا تحسين البيئة الفضائية قبل فوات الأوان".وأصبحت الحوادث في الفضاء تسجل بشكل متزايد، إذ أصيب قمر اصطناعي صيني في كانون الثاني (يناير) بشظايا قمر اصطناعي سوفياتي قديم. وفي العام الماضي، سجل ثقب في الغطاء الحراري لذراع آلية تابعة لمحطة الفضاء الدولية تسببت به مخلفات بالكاد يبلغ حجمها بضعة ملليمترات.ويقول تورو ياماموتو الباحث في وكالة الفضاء اليابانية إن "المخلفات الصغيرة تمثل مشكلة لعدم وجود معلومات دقيقة في شأنها"، على عكس المخلفات الكبيرة، التي لها أسماء وتخضع مواقعها وسرعتها "لعمليات تتبع مستمرة".ورغم وجود قواعد تنص على ممارسات فعالة في الحد من المخلفات الفضائية، كتوجيه الأقمار الاصطناعية المنتهية الصلاحية نحو "مقبرة مدارية"، إلا أن هذه القواعد غير كافية، خصوصا في ظل غياب نص دولي يلزم الجهات اعتمادها بموجب القانون.ويؤكد تادانوري فوكوشيما، وهو مهندس في شركة "سكاي بيرفكت جاي سات" اليابانية المتخصصة في تشغيل الأقمار الاصطناعية، أن "قمرا اصطناعيا متزامنا مع الأرض يتلقى سنويا نحو 100 إنذار باقتراب مخلفات".وأسس فوكوشيما شركة ناشئة لمحاولة حل هذه المشكلة، وتتمثل التقنية التي لا تزال شركته تجربها بشعاع ليزر من شأنه أن يبخر سطح المخلفات الفضائية، ما يؤدي إلى إنشاء شحنة من الطاقة تبعد هذه المخلفات إلى مدار مختلف.ويأمل فوكوشيما في إجراء أول اختبار لهذه التقنية في الفضاء بحلول ربيع 2025 وبالتعاون مع معاهد بحثية عدة. أما المشروع الخاص بـ"أستروسكايل" فهو أكثر تطورا، ويتمثل في نوع من "مركبة القطر" الفضائية، التي تعمل استنادا إلى المغناطيس لسحب الأقمار الاصطناعية المنتهية الصلاحية.ونجحت الشركة في اختبارها الأول، الذي أجرته العام الماضي، وتعتزم إطلاق اختبار ثان بحلول نهاية 2024 وبالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية وشركة "وان ويب" البريطانية، التي أطلقت مجموعة من الأقمار الاصطناعية في مدار منخفض.ومن الحلول غير العادية، تبرز الأقمار الاصطناعية الخشبية، التي يرى فيها فريق ياباني آخر حلا لمسألة المخلفات الفضائية، إذ يشكل الخشب مادة تختفي بشكل كامل لدى عودة القمر إلى الأرض.وهذا المشروع التابع لجامعة كيوتو "غرب اليابان" ومجموعة "سوميتومو فورستري" المتخصصة في إزالة الغابات لا يزال في مهده. ففي آذار (مارس)، أرسلت قطع من الخشب إلى محطة الفضاء الدولية لاختبار كيف يستجيب الخشب للأشعة الكونية.ويعد فوكوشيما أن اليابان تشكل إحدى أكثر الدول المستكشفة للفضاء نشاطا في مجال تطوير حلول لمشكلة المخلفات الفضائية.لكن شركات أخرى من مختلف أنحاء العالم تسعى كذلك لدخول هذه السوق الناشئة، التي قد تنطلق فعليا 2030، بحسب فوكوشيما.وفي نهاية 2020، وقعت وكالة الفضاء الأوروبية عقدا بقيمة نحو من 100 مليون دولار مع شركة "كلير سبايس" الناشئة السويسرية لإرسالها 2025 أول مهمة تجارية على الإطلاق تهدف إلى تنظيف المخلفات من المدار.وتعمل شركات أمريكية من أمثال "أوربيت فاب" و"سبايس لوجيستيكس" شركة تابعة لمجموعة "نورثروب جرومان" المتخصصة في الصناعات الجوية والعسكرية، إضافة إلى الشركة الأسترالية "نومان سبايس"، على عدد من الخدمات الخاصة بتصليح الأقمار الاصطناعية لإطالة فترة استخدامها، عن طريق تزويدها بالوقود في الفضاء مثلا.ويرى ياماماتو أن مشكلة الحطام الفضائي معقدة لدرجة أن هنالك ضرورة لوجود مجموعة واسعة من الحلول لها، مضيفا "لا حل شاملا" لهذه المسألة.