حلازين فلوريدا .. آلام في العضلات وارتفاع حرارة الجسم

قال مسؤولون إن مئات من الحلازين البرية الإفريقية العملاقة ظهرت على ساحل خليج ولاية فلوريدا الأمريكية مهددة بتدمير مجموعة كبيرة من النباتات والأشجار ومشكلة خطرا بنقل نوع نادر من التهاب السحايا إلى البشر.ووفق "رويترز"، قال موقع وزارة الزراعة الأمريكية إن هذه الحلازين التي موطنها شرق إفريقيا هي أحد أكثر الأنواع ضررا في العالم لأنها تأكل ما لا يقل عن 500 نوع مختلف من النباتات ولحاء الأشجار حتى طلاء المباني.وغالبا ما تحمل هذه الحلازين، التي يمكن أن تنمو قوقعتها إلى حجم قبضة الإنسان، طفيليا يمكن أن ينقل نوعا من التهاب السحايا تتضمن أعراضه آلاما في العضلات وصداعا وتيبسا في الرقبة وارتفاعا في درجة الحرار وقيئا.وشدد المسؤولون على أهمية عدم لمس الحلزون أو أكله للوقاية من الإصابة.وقالت نيكي فرايد مفوضة وزارة الزراعة في ولاية فلوريدا، "إن أهم شيء هو عدم أكله. هذا ليس حلزونا يوضع على الزبد والزيت والثوم. هذا شيء يجب عدم لمسه. وهو شيء لا يؤكل".وقال موقع وزارة الزراعة إنه من أجل القضاء على القواقع وضعت الولاية منطقة من المقاطعة حول نيو بورت ريتشي تحت المراقبة وستعالج جميع المباني داخل المنطقة حتى يتم القضاء على الحلزون.وسيتم التصدي لهذه الحلازين باستخدام مبيد حشري مخصص لمكافحة القواقع والرخويات وسيستغرق ذلك 18 شهرا وستتم مراقبة المنطقة لمدة عامين بعد اكتشاف آخر حلزون.