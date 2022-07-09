"تقدير" مبادرة من مطوفي حجاج الدول العربية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

أطلقت شركة مطوفي حجاج الدول العربية مبادرة "تقدير"، والتي تهتم بتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في موسم الحج.

وأوضحت رئيسة القسم النسائي في الشركة الأستاذة لينا خشيم أن المشروع يحمل رسالة عظيمة؛ وهي رفع الوعي في القطاع الخاص بأهمية خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصاً إذا كانوا من ضيوف الرحمن، نظراً لكونهم فئة غالية ولها قيمتها في أي مجتمع سليم، إلى جانب التوعية بأهمية حصولهم على حقوقهم كاملة.

وأُلزم المتطوعون المشاركون في المبادرة بارتداء زي موحد من أجل تسهيل تمييزهم، بالإضافة إلى وضع شريط لاصق في الممرات والأدوار بلون واضح، وتخصيص منطقة للجلوس والانتظار حتى إنهاء الخدمة.

ويقوم المتطوعون بتقديم الخدمات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة من الحجاج أو قاصدي الشركة وإنجاز مطالبهم كاملة، وإيصالهم لوجهتهم بكل تعامل راقٍ.

وشدد مدير إدارة الشؤون الإدارية في الشركة الأستاذ عبدالله بشناق على أن المبادرة لاقت ترحيباً من عدد كبير من المتطوعين من الجنسين، خصوصاً الذين يمتلكون خبرات وتجارب في خدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيراً إلى أن المشروع في إطار المرحلة التحضيرية لتطويرها والاستفادة من الإيجابيات قبل انطلاق المبادرة بشكل أوسع مستقبلاً.

وتأتي المبادرة ضمن مبادرات الشركة التي تقدمها لخدمة ضيوف الرحمن في كافة تنقلاتهم، ضمن الخطوات التطويرية للرقي بالخدمات وتجويدها.