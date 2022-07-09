"تويتر" تمنع موظفيها من مناقشة انهيار صفقة الاستحواذ مع إيلون ماسك

أمرت شركة تويتر موظفيها بعدم مناقشة انهيار صفقة الاستحواذ مع إيلون ماسك علنا بينما تستعد الشركة لخوض معركة قانونية مع الملياردير.

وطلبت مذكرة أرسلها شون إدجيت، المستشار العام لتويتر إلى الموظفين، بالامتناع عن التغريد أو مشاركة أي تعليق حول اتفاقية الاستحواذ.

وصدرت التعليمات بعد ما ألغى إيلون ماسك صفقته لشراء شركة التواصل الاجتماعي بـ 44 مليار دولار، بعدما قال إنه قلق من أن عددا كبيرا من حسابات المستخدمين مزيفة.

وبحسب "تلجراف" أوضح إدجيت إن الاندماج مسألة قانونية مستمرة وطلب من الموظفين التحلي بالصبر بينما يفكر كبار المسؤولين التنفيذيين في خطواتهم التالية.