الصين: ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين 6.1% في يونيو

قال المكتب الوطني للإحصاء بالصين اليوم إن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 6.1 في المائة على أساس سنوي في يونيو . وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.5 في المائة عن العام السابق ليتسع من زيادة قدرها 2.1 في المائة في مايو . وأشار استطلاع لرويترز إلى أنه كان من المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين 2.4 في المائة.

واستقر مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بعد انخفاضه 0.2 في المائة في مايو ليتجاوز انخفاضا قدره 0.1 في المائة.

وأظهر ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعض علامات الانتعاش في الأشهر الأخيرة بعد الركود الحاد الناجم عن كوفيد-19 وذلك على الرغم من استمرار الرياح المعاكسة للنمو بما في ذلك ضعف الإنفاق الاستهلاكي والمخاوف من تكرار موجات الإصابة.