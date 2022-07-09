الحجاج يرمون جمرة العقبة في أول أيام عيد الأضحى

توافد ضيوف الرحمن منذ فجر اليوم أول أيام عيد الأضحى لرمي جمرة العقبة في مشعر منى ، وسط انسيابية في التنقل وفق خطة التفويج المعدة لذلك.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة ، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج .