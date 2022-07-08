الذهب يتكبد أكبر خسارة في 8 أسابيع .. واليورو دون عتبة 1.01 دولار

صعد الذهب على نحو طفيف، أمس، مع انخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية، لكن قوة الدولار دفعت الأسعار إلى تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في ثمانية أسابيع بعدما قوضت الطلب على المعدن النفيس.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 1744.07 دولار للأوقية (الأونصة). وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 في المائة إلى 1740.50 دولار.وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد مكاسب في الجلستين السابقتين وهو ما دعم الذهب الذي لا يدر فائدة ثابتة.واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته منذ 2002، الأمر الذي أبقى الذهب المقوم بالدولار قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي بلغه الأربعاء.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المائة إلى 19.23 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.2 في المائة إلى 874.52 دولار للأوقية، لكن كليهما يتجه صوب خسائر أسبوعية.وصعد البلاديوم 0.5 في المائة إلى 2000.68 دولار للأوقية وزاد بنحو 2 في المائة خلال الأسبوع.في السياق، تسارع تراجع اليورو إذ انخفض سعر العملة الأوروبية إلى أقل من عتبة 1.01 دولار للمرة الأولى منذ نهاية 2002 متأثرة بالمخاوف التي تؤثر في اقتصاد القارة.وخسر اليورو 0.55 في المائة ليبلغ سعره 1.0106 دولار، بعيد انخفاضه إلى 1.0072 مقتربا من المساواة مع العملة الأمريكية.وقال ديريك هالبيني المحلل لدى شركة "ميتسوبيشي يو إف جيه المالية القابضة" إن "الغاز الطبيعي سيجعل اليورو دون التكافؤ بغض النظر عن رد فعل البنك المركزي الأوروبي".ووصلت أسعار الغاز في أوروبا إلى ذروتها منذ آذار (مارس) وحرب أوكرانيا، مدفوعة بتعطل الصادرات الروسية.وأدى احتمال حدوث نقص في الغاز في منطقة اليورو إلى دفع المستثمرين بعيدا عن العملة الموحدة.وفي مواجهة الصدمة التي قد تؤثر في النشاط الاقتصادي، يتردد البنك المركزي الأوروبي حاليا في رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة، على الرغم من التضخم.وقال ماثيو رايان المحلل في إيبيري إنه "كلما تباينت معدلات الاقتراض في منطقة اليورو" دفع ذلك المؤسسة النقدية إلى توخي الحذر.وعدت ايبيك اوزكارديسكايا المحللة في سويسكوت، أن "اليورو يخاطر بالاستمرار في الاقتراب من التكافؤ طالما أن البنك المركزي الأوروبي لم يلجأ إلى إجراء الصدمة مثل زيادة 0.50 نقطة مئوية" في اجتماعه المقبل.