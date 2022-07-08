63 مليار دولار تخرج من الأسهم العالمية وتتحول إلى سيولة لدى المستثمرين في أسبوع

قالت مجموعة بنك أوف أمريكا المصرفية الأمريكية العملاقة إن المستثمرين يتجهون إلى تكديس السيولة النقدية أو الاستثمار في سندات الخزانة الأمريكية مع ارتفاع أسعار العائد، وهو ما يدفع أسعار السندات إلى التراجع، في ظل المخاوف من ركود الاقتصاد الأمريكي.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تقرير المجموعة المصرفية القول إن نحو 63 مليار دولار خرجت من أسواق الأسهم وتحولت إلى سيولة لدى المستثمرين خلال الأسبوع المنتهي يوم 6 تموز (يوليو). كما استردت صناديق الاستثمار نحو 4.6 مليار دولار.

وأضاف البنك أن صناديق الأسهم الأمريكية سجلت أسبوعها الثاني من النمو، في حين سجلت سوق السندات العالمية ثاني أكبر تدفقات نقدية أسبوعية لها منذ 14 أسبوعا بقيمة 2.4 مليار دولار، بفضل الإقبال على شراء سندات الخزانة وأدوات الدين الحكومي.

وقال البنك إن "الحقيقة البسيطة هي أن الاحتمال الأقوى أن يشهد النصف الثاني من العام الحالي أحد أبطأ معدلات النمو مع ارتفاع أسعار الفائدة".

يأتي ذلك فيما تحاول الأسهم الأمريكية التعافي بعد أن سجلت خلال النصف الأول من العام الحالي أحد أسوأ أداء لها خلال نصف العام الأول منذ 1970، في ظل توقعات ببدء تراجع معدل التضخم على أساس وصوله إلى الذروة.

وأمس، انخفضت المؤشرات الرئيسة في "وول ستريت" مع بدء التعاملات بعد أن عززت بيانات الوظائف، التي جاءت أقوى من المتوقع، الآمال برفع كبير آخر لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وبحسب "رويترز"، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 36.12 نقطة، أي 0.12 في المائة، عند الفتح إلى 31348.43 نقطة.

ونزل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 14.36 نقطة، أي 0.37 في المائة، إلى 3888.26 نقطة، بينما انخفض مؤشر ناسداك المجمع 117.73 نقطة، أي 1.01 في المائة، إلى 11503.61 مع بدء التعاملات.

وفي أوروبا، ساد الفتور معاملات الأسهم الأوروبية إلى حد كبير أمس بفعل الخسائر في شركات التعدين، حيث تراجعت أسعار النحاس بسبب المخاوف حيال قيود كوفيد - 19 المفروضة في الصين، في حين ظل المستثمرون حذرين قبل بيانات الوظائف الأمريكية الشهرية.

وخلال التعاملات أمس، هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 في المائة بعد صعوده 3.6 في المائة في الجلستين الماضيتين.

وتراجعت أسهم شركات التعدين 1.5 في المائة لتقود الخسائر بين القطاعات، بعد يوم واحد من ارتفاعها بواقع 5.4 في المائة بفضل آمال في تحسن الطلب من الصين.

وعلى الصعيد العالمي، اهتزت المعنويات بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في أثناء حملة انتخابية برلمانية، ما أدى إلى زيادة الإقبال على الين الذي يعد ملاذا آمنا.

واستقر معدل البطالة في أمريكا دون تغيير عند 3.6 في المائة، ما يسلط الضوء على ضيق سوق العمل، الأمر الذي قد يشجع مجلس الاحتياطي الاتحادي على رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وارتفع سهم ماتش إيه.بي السويدية 1.3 في المائة بعد تقرير إعلامي ذكر أن شركة إليوت إنفستمنت مانجمنت للاستثمار النشط تشتري حصة في الشركة المتخصصة في منتجات التبغ والنيكوتين.

آسيويا، تخلى مؤشر نيكاي الياباني عن معظم مكاسبه المبكرة، ليغلق دون تغيير أمس، وذلك بعد إطلاق النار على رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في أثناء حملة انتخابية.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.1 في المائة إلى 26517.19 نقطة بعد صعوده بما يصل إلى 1.4 في المائة في وقت سابق من الجلسة.

كما تخلى مؤشر توبكس الأوسع نطاقا عن معظم مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.27 في المائة عند 1887.4 نقطة. وصعد نيكي 2.24 في المائة خلال الأسبوع، بينما زاد "توبكس" 2.3 في المائة.

وقال جون موريتا المدير العام لقسم الأبحاث في شركة شيباجين لإدارة الأصول "كانت هناك بالتأكيد أسباب متباينة لتقليص نيكاي لمكاسبه، لكن حادث آبي كان أحد هذه الأسباب، لأنني أعتقد أنه ما زال لديه تأثير في السياسة الاقتصادية والنقدية اليابانية".

وتعرض آبي، المعروف بسياسة "آبينوميكس"، التي تضمنت تيسيرا اتسم بالجرأة في السياسة النقدية والإنفاق المالي، لإطلاق نار من الخلف على يد رجل يحمل سلاحا محلي الصنع.

وارتفع المؤشر القياسي بأكثر من 1 في المائة في وقت سابق، إذ اقتفت أسهم شركات التكنولوجيا أثر المكاسب في "وول ستريت" خلال الليل، بعد أن خففت التصريحات الأقل تشددا من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا المرتبطة بصناعة الرقائق، إذ صعد سهم طوكيو إلكترون 1.7 في المائة وسهم أدفانتست 1.82 في المائة.

وقفز سهم سوميتومو للتعدين 5.2 في المائة، فيما ارتفع سهم ميتسوبيشي ماتيريالز 2.88 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، بلغ مؤشر سوق الأوراق المالية الكوري الجنوبي "كوسبي" 2350.61 بزيادة 16.34 نقطة بنسبة 0.70 في المائة عند الإغلاق أمس.

بينما بلغ مؤشر كوريا الآلي لتحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم "كوسداك" 766.48 بزيادة 8.51 نقطة بنسبة 1.12 في المائة عند الإغلاق.