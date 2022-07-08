تراجع قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية 40 % في أسبوع .. 17.4 مليار ريال

أنهت الأسهم السعودية خلال الأسبوع الأخير قبل توقفها لإجازة عيد الأضحى على تراجع بنحو 106 نقاط وبنسبة 0.9 في المائة لتغلق عند 11416 نقطة.

بينما تراجع مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، 13 نقطة وبنسبة 0.8 في المائة ليغلق عند 1585 نقطة.

وشهد الأسبوع تراجعا في قيم التداول بنحو 40 في المائة تعادل 12 مليار ريال لتصل إلى 17.4 مليار ريال، ويرجع سبب التراجع إلى انخفاض عدد الجلسات إلى أربع جلسات لهذا الأسبوع، إلا أن قيم التداول أثناء الأسبوع سجلت قيما منخفضة بلغت أدناها 3.9 مليار ريال.

وجاء تراجع قيم التداول في وقت استباقي لتوقف السوق لإجازة عيد الأضحى وترقب لنتائج الشركات للربع الثاني.

ورغم الأداء السلبي إلا أن السوق تحافظ على المسار العرضي بعد موجة من التراجع سبقتها، فقدت خلالها معظم المكاسب المحققة أثناء العام الجاري، ما يظهر تفضيل متعاملين جني الأرباح في وقت تتزايد فيه أسعار الفائدة ومخاوف من حدوث ركود.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 11522 نقطة، حيث حقق أعلى نقطة عند 11609 نقاط رابحا 0.75 في المائة، بينما الأدنى عند 11223 نقطة فاقدا 2.6 في المائة، وفي نهاية الأسبوع أغلق عند 11416 نقطة فاقدا 0.9 في المائة بنحو 106 نقاط.

وتراجعت قيم التداول 40 في المائة، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 34 في المائة بنحو 291 مليون سهم لتصل إلى 548 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 36 في المائة بنحو 667 ألف صفقة لتصل إلى 1.1 مليون صفقة.



أداء القطاعات



ارتفعت ثمانية قطاعات مقابل ارتفاع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 1.9 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنسبة 1.5 في المائة، وحل ثالثا "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.78 في المائة. وتصدر المتراجعة "السلع الرأسمالية" بنسبة 4.2 في المائة، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 3.9 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بنسبة 3.9 في المائة.



أداء الأسهم



تصدر المرتفعة "العالمية" بنسبة 8 في المائة ليغلق عند 19.38 ريال، يليه "نماء للكيماويات" بنسبة 6.9 في المائة، وحل ثالثا "تنمية" بنسبة 6.7 في المائة ليغلق عند 73.30 ريال.

وتصدر المتراجعة "وفرة" بنسبة 13 في المائة ليغلق عند 33 ريالا، يليه "الخزف السعودي" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 38.95 ريال، وحل ثالثا "كيمانول" بنسبة 11 في المائة ليغلق عند 32.85 ريال.





وحدة التقارير الاقتصادية