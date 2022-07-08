شتاء باهظ التكاليف في انتظار الأسر البريطانية .. زيادة جديدة في فواتير أسعار الطاقة

تستعد الأسر البريطانية لزيادة أخرى في فواتير الأسعار خلال فصل الشتاء المقبل، حيث إن تكاليف الطاقة المرتفعة للغاية تدفع سقف الأسعار للأعلى في مختلف أنحاء البلاد، بحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وأفاد تحليل أجرته شركة كورنوال إنسايت بأن سقف أسعار الطاقة في بريطانيا سيتجاوز 3363.70 جنيه استرليني (4040 دولارا) في العام في الربع الأول من 2023.

وهذا يمكن أن يدفع بملايين أخرى من الأسر إلى الفقر ما يؤكد زيادة حدة الأزمة التي تزحف وسط انهيار الحكومة.

وقال كريج لوري، كبير المستشارين في "كورنوال إنسايت" في بيان أمس، "يواجه المستهلكون احتمالية شتاء باهظ التكاليف للغاية".

وتتوقع الشركة أن يصل متوسط سقف الأسعار بحلول الشتاء -التي تشمل الربع الأخير من العام الجاري والربع الأول من 2023- إلى 3304.12 جنيه استرليني أي زيادة بواقع 159 في المائة عن عام سابق.

يأتي ذلك في وقت يتطلع فيه ما يصل إلى 12 مرشحا أمس إلى حل محل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه بعد أن انقلب عليه حزب المحافظين بينما يقول المعارضون إنهم يريدون خروجه من داونينج ستريت على الفور.

وقال جونسون الخميس إنه سيتنحى عن منصبي زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء البريطاني بعدما قدم أكثر من 50 وزيرا في الحكومة استقالتهم، وأبلغه عديد من نواب البرلمان بأنهم لا يريدون بقاءه في المنصب.

وبحسب "رويترز"، تتنافس شخصيات بارزة حاليا على أن تصبح خليفة لجونسون، وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهرا. ومن المتوقع أن يدخل بعض أعضاء البرلمان الأقل شهرة حلبة المنافسة.

وسيستمر جونسون، الذي أسقطته سلسلة من الفضائح وفقدان الثقة بنزاهته، في منصبه حاليا، وهو وضع يقول معارضون وكثيرون في حزبه إنه لا يطاق.

ودعا حزب العمال المعارض جونسون لمغادرة موقعه على الفور، وتعهد بإجراء تصويت على الثقة بالبرلمان إذا لم تتم الإطاحة به على الفور.

وقال جيمس كليفرلي، وزير التعليم، لشبكة سكاي نيوز "سيظل (جونسون) رئيسا للوزراء حتى يتم اختيار رئيس وزراء جديد، وهذه هي الطريقة التي يعمل بها نظامنا".

وأسقطت جونسون، الذي فاز قبل أقل من ثلاثة أعوام في الانتخابات بأغلبية كبيرة، فضائح تضمنت انتهاكات لقواعد الإغلاق للحد من انتشار جائحة كوفيد – 19، وتجديدا لمقر إقامته الرسمي بشكل فاخر، وتعيين وزير متهم بالتحرش.

قال جونسون لمجلسه الذي يضم كبار الوزراء، وبعضهم تم تعيينه بعد الإعلان عن استقالته، إنه لن يجري أي تغييرات كبيرة من شأنها أن تقيد أيدي خليفته.

لكن في خطابه إلى الأمة الذي أعلن فيه عن ترك منصبه، لم يستخدم جونسون كلمة "سأستقيل" أو "استقالة" ووصف رحيله القسري بأنه "غريب". ويعد هذا ارتيابا مستمرا في سلوكه حتى أن رئيس الوزراء المحافظ السابق جون ميجور قال إن جونسون لا بد أن يغادر الآن.

وقالت صحيفة "تايمز" في مقالتها الافتتاحية "السماح لرئيس وزراء استقال وزراؤه بشكل جماعي في ظل غياب الثقة في قيادته بالبقاء في منصبه لا يمكن أن يكون للمصلحة الوطنية".

وفي غضون ذلك، يسعى عديد من المحافظين إلى حل محله مع وجود عدد وفير في المرشحين الطموحين.

ولم يؤكد رسميا حتى الآن على الرغبة في أن يكون الزعيم التالي للحزب سوى المدعية العامة سويلا بريفرمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان توم توجنهات، لكن تم توجيه نحو 12 آخرين للتفكير في الترشح لهذا المنصب.

ومن بين أولئك الذين يعتبرون مرشحين وزير المالية السابق ريشي سوناك ووزيرة الخارجية ليز تراس ووزير الدفاع بن والاس على الرغم من أنهم لم يعلنوا نيتهم الترشح حتى الآن.

وعلى الرغم من أن قواعد السباق وجدوله الزمني لم يحددا بعد، سيقلص النواب المحافظون عدد المرشحين إلى اثنين في النهاية ثم سيقرر أعضاء الحزب، الذين يقل عددهم عن 200 ألف شخص، أيهما سيكون القائد ورئيس الوزراء المقبل.

وقالت صحيفة "ديلي تليجراف" في مقالتها الافتتاحية "مهما كان القرار الذي سيتخذه الحزب بشأن خطوته المقبلة، فعليه أن يتخذه بسرعة.. لن تفهم الدولة أو تغفر خوض سباق مطول على القيادة في خضم أزمة اقتصادية وتعرضها لخطر نشوب حرب أوسع نطاقا في أوروبا".

ولوح حزب العمال البريطاني، أكبر الأحزاب السياسية المعارضة في المملكة المتحدة، أمس بطرح الثقة برئيس الوزراء بوريس جونسون لإخراجه من السلطة فورا، بعدما أجبر على التنحي على أثر استقالات جماعية في حكومته.

لكن مع بدء السباق لخلافته، واجه جونسون مطالب بالتخلي فورا عن السلطة وانتقال الحكم إلى رئيس للحكومة بالوكالة لقيادة خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم.