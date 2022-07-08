"فاو": أسعار المواد الغذائية تتراجع للشهر الثالث .. الحصاد الجديد وفير

سجل مؤشر الأسعار العالمية للسلع الغذائية تراجعا طفيفا خلال شهر حزيران (يونيو) للشهر الثالث، بحسب ما أعلنته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو".

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 154.2 نقطة في شهر حزيران (يونيو) 2022، أي بانخفاض قدره 2.3 في المائة عما كان عليه خلال شهر أيار (مايو).

غير أن المؤشر الذي يتعقب التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية المتداولة عادة في التجارة، ظل أعلى بنسبة 23.1 في المائة مما كان عليه في حزيران (يونيو) 2021.

ويعكس هذا التراجع خلال شهر حزيران (يونيو) انخفاض الأسعار الدولية للزيوت النباتية والحبوب والسكر في مقابل ارتفاع أسعار الألبان واللحوم.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب 166.3 نقطة في حزيران (يونيو) أي بانخفاض قدره 4.1 في المائة مقارنة بشهر أيار (مايو)، وإن كان لا يزال أعلى بـ27.6 في المائة من مستواه في حزيران (يونيو) 2021.

وتراجعت الأسعار الدولية للقمح 5.7 في المائة في حزيران (يونيو)، ولكنها بقيت أعلى بـ48.5 في المائة من قيمتها قبل عام من الآن.

ويعزى التراجع خلال شهر حزيران (يونيو) إلى التوفر الموسمي من عمليات الحصاد الجديدة في بلدان النصف الشمالي من الكرة الأرضية وتحسن أحوال المحاصيل في بعض من البلدان المنتجة الرئيسة وارتفاع توقعات الإنتاج في الاتحاد الروسي.

وانخفضت أيضا الأسعار الدولية للحبوب الخشنة 4.1 في المائة، ولكنها بقيت أعلى بـ18.4 في المائة من مستوياتها في وقت سابق من العام.

كما انخفضت الأسعار العالمية للذرة 3.5 في المائة من شهر إلى آخر بسبب ارتفاع الكميات الموسمية المتاحة في كل من الأرجنتين والبرازيل وتحسن أحوال المحاصيل في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية 211.8 نقطة في شهر حزيران (يونيو)، أي بتراجع 7.6 في المائة من شهر إلى آخر.

وانخفضت الأسعار العالمية لزيت النخيل بفضل ارتفاع الإنتاج الموسمي في البلدان المنتجة الرئيسة وتوقعات ارتفاع العرض من إندونيسيا.

وفي هذه الأثناء، انخفضت الأسعار العالمية لزيت دوار الشمس وزيت الصويا بسبب انكماش الطلب العالمي على الواردات في أعقاب ارتفاع الأسعار.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 117.3 نقطة خلال شهر حزيران (يونيو) أي بتراجع 2.6 في المائة عن مستواه في أيار (مايو)، مسجلا بذلك تراجعا للشهر الثاني على التوالي وأدنى مستوى له منذ شهر (شباط) فبراير، وذلك بفعل التوقعات الجيدة بالنسبة إلى الكميات المتوافرة عالميا.

وألقى أيضا تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي بثقله على العرض والأسعار الدولية للسكر.

من جانبه، قال ماكسيمو كولين، رئيس الخبراء الاقتصاديين في منظمة الفاو، رغم تراجع مؤشر المنظمة لأسعار الأغذية في حزيران (يونيو) للشهر الثالث على التوالي، إلا أنه بقي قريبا من أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر (آذار) مارس من هذا العام.

وأضاف "لا تزال العوامل التي أدت في الأساس إلى ارتفاع الأسعار العالمية قائمة، ولا سيما الطلب العالمي الكبير والأحوال المناخية غير المواتية في بعض البلدان الرئيسة وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والاختلالات في سلاسل الإمداد بسبب جائحة كوفيد - 19، تضاف إليها أوجه عدم اليقين في الأسواق نتيجة الحرب الجارية في أوكرانيا".

وبموازاة ذلك، بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم 124.7 نقطة في حزيران (يونيو)، أي بارتفاع قدره 1.7 في المائة عما كان عليه في أيار (مايو)، مسجلا بذلك مستوى قياسيا جديدا ومتخطيا 12.7 في المائة قيمته المسجلة في حزيران (يونيو) 2021.

وارتفعت الأسعار العالمية لجميع أنواع اللحوم، حيث سجلت أسعار الدواجن ارتفاعا حادا بلغت معه أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك بفعل استمرار القيود على الإمدادات العالمية بفعل الحرب في أوكرانيا وحالات تفشي إنفلونزا الطيور في القسم الشمالي من الكرة الأرضية.

وبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الألبان 149.8 نقطة في شهر حزيران (يونيو)، أي بارتفاع 4.1 في المائة عما كان عليه في أيار (مايو) و24.9 في المائة أعلى من مستواه في حزيران (يونيو) 2021، وخلال شهر حزيران (يونيو)، سجل ارتفاع في الأسعار الدولية لجميع منتجات الألبان.

وسجلت أسعار الأجبان أكبر ارتفاع خاصة بسبب الارتفاع الحاد في الطلب على الواردات من الإمدادات الموضعية في ظل المخاوف السائدة في الأسواق بشأن الكميات المتاحة للعرض في وقت لاحق من العام، وارتفعت الأسعار العالمية للحليب المجفف في ظل الطلب الكبير على الواردات واستمرار القيود على العرض العالمي.

ورفعت المنظمة توقعاتها بالنسبة إلى الإنتاج العالمي من الحبوب في 2022 بمقدار سبعة ملايين طن في (تموز) يوليو قياسا بالشهر الماضي، وهي تبلغ حاليا 792 2 مليون طن بحسب الإصدار الجديد من موجز إمدادات الحبوب والطلب عليها الذي صدر اليوم أيضا. ولكن هذا المستوى لا يزال دون الإنتاج العالمي في 2021 بنسبة 0.6 في المائة.

وتعزى الزيادة من شهر إلى آخر بشكل أساسي إلى مراجعة إلى الأعلى قدرها 6.4 مليون طن في توقعات إنتاج الحبوب الخشنة، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج العالمي 501 1 مليون طن في 2022، أي أقل بـ0.5 في المائة فقط من إنتاج 2021.

وتم أيضا رفع توقعات الاستخدام العالمي للحبوب في الفترة 2022/ 2023 بزيادة قدرها 9.2 مليون طن لتصل إلى 797 2 مليون طن، ولكنها لا تزال دون المستوى المسجل في 2021/ 2022 بمقدار 1.7 مليون طن (0.1 في المائة)، ما يعكس بشكل رئيس توقع تراجع الاستخدام كعلف.

وتبلغ توقعات المنظمة للمخزونات العالمية من الحبوب عند نهاية المواسم 854 مليون طن في 2023 أي أعلى بمقدار 7.6 مليون طن قياسا بالشهر الماضي، ولكنها لا تزال تشير إلى انكماش من عام إلى آخر بـ0.6 في المائة "5.0 ملايين طن".

وسينخفض عند هذا المستوى معدل المخزون إلى الاستخدام العالمي للحبوب من 30.7 في المائة في الفترة 2021/ 2022 إلى 29.8 في المائة في الفترة 2022/ 2023.

وتبلغ آخر توقعات المنظمة بالنسبة إلى التجارة العالمية بالحبوب في الفترة 2022/ 2023 ما مقداره 468 مليون طن، أي أعلى بمقدار 4.8 مليون طن مما كانت عليه خلال الشهر الماضي، ولكنها تمثل أدنى مستوى خلال ثلاثة مواسم وتراجعا قدره 11.4 مليون طن "2.4 في المائة" عن الحجم المسجل في 2021/ 2022.

ومن المتوقع أن تسجل تجارة الحبوب الخشنة، التي تستحوذ على القسم الأكبر من هذا التراجع، انكماشا قدره 4.1 في المائة "9.5 مليون طن" في الفترة 2022/ 2023 تموز (يوليو)- حزيران (يونيو) عن المستوى المتوقع للفترة 2021/ 2022، وذلك بشكل رئيس بفعل الخسائر التي أحدثتها الحرب في صادرات الذرة والشعير من أوكرانيا.

وتشير تقييمات المنظمة إلى أن 46 بلدا، من ضمنها 33 بلدا في إفريقيا وعشرة في آسيا، واثنان في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وبلد واحد في أوروبا، بحاجة إلى مساعدة خارجية للحصول على الأغذية، بحسب آخر إصدار من تقرير توقعات المحاصيل وحالة الأغذية الذي صدر عن النظام العالمي للإعلام والإنذار المبكر عن الأغذية والزراعة التابع.

وانضمت إلى القائمة كل من أوكرانيا، حيث أدت الحرب إلى عدد كبير من النازحين، وسريلانكا التي تشهد أزمة متشعبة أفضت إلى ارتفاع الأسعار ونقص حاد في المنتجات الأساسية.

وتبلغ توقعات المنظمة بالنسبة إلى الإنتاج الإجمالي للحبوب في مجموعة بلدان العجز الغذائي ذات الدخل المنخفض في 2022، ما مقداره 187.8 مليون طن، أي بزيادة طفيفة، مقارنة بمتوسط الأعوام الخمسة والعام الماضي، بحسب ما أفاد به التقرير.