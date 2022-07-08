الأسهم الأمريكية تنخفض بعد مخاوف من رفع أسعار الفائدة

انخفضت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت مع بدء التعاملات اليوم الجمعة بعد أن عززت بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع الآمال برفع كبير آخر لسعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتراجع المؤشر داو جونز 36.12 نقطة، أي 0.12 في المائة، عند الفتح إلى 31348.43 نقطة، بحسب "رويترز" .

ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز بواقع 14.36 نقطة، أي 0.37 في المائة، إلى 3888.26 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 117.73 نقطة، أي 1.01 في المائة، إلى 11503.61 مع بدء التعاملات.