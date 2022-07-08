أكثر من 899 ألف إجمالي أعداد الحجاج لموسم هذا العام

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم أن إجمالي أعداد الحجاج لهذا العام بلغ 899,353 حاجا، منهم 779,919 حاجا قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 119,434 حاجا من مواطنين ومقيمين.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة أوضحت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة الحجاج القادمين من الدول العربية قد بلغت 21.4 %، أما نسبة حجاج الدول الأسيوية عدا الدول العربية فقد بلغت 53.8 %، بينما بلغت نسبة حُجاج الدول الأفريقية عدا الدول العربية 13.2 %، في حين بلغت نسبة حجاج دول أوروبا وأمريكا وأستراليا 11.6 %، أما عن طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة فقد وصل 738,680 حاجا عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 35,210 حاج عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية 6,029 حاجا.