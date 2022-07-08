أطلقته "مطوفو الدول العربية".. ومراقبو البرنامج حاضرون في المشاعر

دشنت شركة مطوفي حجاج الدول العربية برنامج "راصد" للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن طوال رحلة الحاج.

ووفق رئيس وحدة راصد محمد الطيب الخزامي فإن البرنامج يهدف إلى متابعة يومية لرصد جودة الخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام على ثلاث مراحل ، مع إدخال جميع حالات الرصد آلياً في البرنامج المعد خصيصاً للرصد.

وأضاف :( يتم إعداد تقارير مفصلة عن حالات التميز أو القصور في جودة الخدمات المقدمة، مع رفع تقارير يومية ختامية بالأداء إلى مكاتب الخدمة الميدانية).

وشُكّل فريق عمل مكون من ١١ موظف منتقى من أشخاص مؤهلين للقيام بمهامهم ، التي تم شرحها لكل عضو من المشاركين في البرنامج، بعد حصولهم على تدريبات خاصة بالرصد وإعداد التقارير ورفعها بالطريقة الصحيحة إلى مكاتب الخدمة الميدانية.

ويوضح رئيس مجلس إدارة شركة مطوفي حجاج الدول العربية المشرف على أعمال لجنة الحج الأستاذ ماهر جمالى أن برنامج "راصد" واحد من عدة برامج ومبادرات تم إطلاقها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وخصوصاً حجاج الدول العربية، الذين سيجدون إمكانيات استثنائية في انتظارهم لأول مرة هذا العام.

وأفاد، أن البرنامج تم إطلاقه بشكل تجريبي في موسم 1440، ثم اعتمد رسمياً هذا الموسم بعد نجاحه وأصبح مختصاً بمراقبة جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن طوال رحلة الحج.

وشدد على أن البرنامج طبّق رغبةً في الارتقاء بجودة تجربة الحجاج بما يتناسب مع برنامج تحول المؤسسة لشركة بهدف رفع جودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.

ولفت إلى أن البرنامج يعمل في كل مراحل الحج من استقبال الحجيج واستقرارهم بمكة المكرمة ثم صعودهم للمشاعر وانتهاءً بمغادرتهم العاصمة المقدسة.

ويؤكد جمال على حرص شركة مطوفي حجاج الدول العربية على الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله ضمن الباقات التي أطلقت والمتوفرة عبر المسار الإلكتروني، بجانب إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030، واستجابة لتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله – في الرفع من جودة الخدمات لتوفير حج سهل وميسّر لضيوف الرحمن.