إيطاليا أكبر الخاسرين من أزمة كورونا.. فقدت 724 ألف وظيفة في عام

قال المكتب الوطني للإحصاء في إيطاليا اليوم إن سوق العمل في البلاد تضرر أكثر من نظائره في الاتحاد الأوروبي خلال أزمة كوفيد – 19 في عامي 2020 و2021، ما زاد فجوة التوظيف مقارنة بمعدلات دول الاتحاد.

ووفقا لـ "رويترز" ففي 2020، العام الذي تفشى فيه الوباء، خسرت إيطاليا نحو 724 ألف وظيفة، الغالبية العظمى منها بين العمال المؤقتين والعاملين لحسابهم الخاص، مع تسريح 90 ألفا من بين الأشخاص ذوي العقود الدائمة.

وأكد المكتب أنه عندما انتعشت اقتصادات الاتحاد الأوروبي في 2021، نما التوظيف في إيطاليا 0.6 في المائة فقط، وهو ثلث الزيادة في الاتحاد الأوروبي ككل. ومع نهاية نفس العام بلغ معدل التوظيف فيها 58.2 في المائة، أي أقل من 10.2 نقطة من متوسط دول الاتحاد. وبحلول مايو الماضي، ارتفع معدل توظيف إلى 59.8 في المائة، حيث عادت المعدلات إلى مستويات ما قبل كوفيد - 19.

وبين المكتب الوطني للإحصاء إن الأزمة الديموغرافية طويلة الأمد في إيطاليا تفاقمت أيضا خلال جائحة كورونا، حيث أظهرت البيانات الأولية لشهر مارس الماضي انخفاض المواليد 11.9 في المائة في إيطاليا مقارنة بنفس الفترة من عام 2021.

وأوضح المكتب أن الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي عاد تقريبا إلى مستوى ما قبل الوباء في نهاية الربع الأول من هذا العام، بعد انخفاض 9 في المائة في 2020 وانتعاش بنسبة 6.6 في المائة العام الماضي.

على الرغم من انتعاش العام الماضي، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون في ما يسميه المكتب الوطني للإحصاء "الفقر المطلق"، أي أنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف السلع والخدمات الأساسية، بلغ 5.5 مليون، أو 9.4 في المائة من السكان، وهذا العدد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2005.