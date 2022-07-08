تراجع مبيعات بي.إم.دبليو 20% في الربع الثاني

تراجعت مبيعات شركة بي.إم.دبليو الألمانية للسيارات الفارهة بنسبة 20% تقريبا في الربع الثاني من العام الجاري، رغم القفزة في مبيعاتها من السيارات الكهربائية خلال نفس الفترة.

وذكرت الشركة، التي تتخذ من مدينة ميونيخ الألمانية مقرا لها، أن مبيعاتها تراجعت إلى 536. 563 سيارة من طرازات بي.إم.دبليو وميني ورولس رويز، بما في ذلك تراجع بنسبة 28% في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شركة بي.إم.دبليو قولها إنه بالرغم من تراجع المبيعات بشكل عام، فإن مبيعات السيارات الكهربائية زادت بأكثر من الضعف خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بعام .2021 وقالت بي.إم.دبليو إنها في طريقها لتحقيق هدف مضاعفة مبيعات السيارات الكهربائية هذا العام.

وأفادت بلومبرج أن بي.إم.دبليو والشركات المنافسة لها تحولت إلى انتاج السيارات ذات الفئات الأعلى في ظل تضرر عملية الانتاج من أزمة نقص أشباه الموصلات ومشكلات سلاسل التوريد.