إندونيسيا تحث مجموعة العشرين على المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا

حثت إندونيسيا مجموعة العشرين اليوم على المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا، وهيمنت الحرب وتأثيرها على الاقتصاد العالمي على الاستعداد للاجتماعات المنعقدة في جزيرة بالي الإندونيسية، إذ أكد مسؤولون كبار من دول غربية واليابان أن الاجتماع لن يكون "معتادا".

وسُمعت صيحات "متى ستوقفون الحرب" و"لماذا لا توقفون الحرب" بينما كان لافروف يصافح نظيرته الإندونيسية ريتنو مارسودي في مستهل الاجتماع.

ومما سلط الضوء على التوتر الذي ساد قبل الاجتماع، قالت ريتنو في وقت سابق إن نظراءها من مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى أبلغوها بأنهم لن يتمكنوا من الانضمام إلى عشاء الاستقبال يوم الخميس الذي حضره لافروف بحسب رويترز.

وقالت ريتنو اليوم في افتتاح المحادثات "إنها مسؤوليتنا أن ننهي الحرب عاجلا وليس آجلا ونسوي خلافاتنا على طاولة المفاوضات وليس في ساحة المعركة".

وحثت ريتنو مجموعة العشرين على "إيجاد سبيل للمضي قدما" لمواجهة التحديات التي تمتد في جميع أنحاء العالم. وقالت إن تداعيات الحرب، التي تشمل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ستلحق ضررا أشد بالدول منخفضة الدخل. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الإندونيسية إن من غير المتوقع صدور بيان عن اجتماع اليوم .





