وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق متأثرا بإصابته بطلقان نارية

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، أ، توفي اليوم بعد تعرضه لإطلاق نار في أثناء حملة انتخابية. وقالت وسائل إعلام يابانية في وقت سابق إن رجلا فتح النار على آبي (67 عاما) من الخلف بمسدس محلي الصنع على ما يبدو بينما كان يلقي كلمة في مدينة نارا بغرب البلاد. وهذه أول عملية اغتيال لرئيس وزراء ياباني حالي أو سابق منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وقبل إعلان وفاة آبي، أدان رئيس الوزراء الحالي فوميو كيشيدا إطلاق النار "بأقوى العبارات"، بينما عبر الشعب الياباني وزعماء العالم عن صدمتهم من العنف في بلد يعد العنف السياسي فيه نادر الحدوث ويفرض قوانين صارمة لحيازة الأسلحة .

