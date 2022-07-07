ارتفاع أقل من المتوقع للإنتاج الصناعي الألماني .. صعوبات في معالجة الطلبيات

أظهرت بيانات رسمية أمس أن الإنتاج الصناعي الألماني ارتفع أقل من المتوقع في أيار (مايو)، حيث أدت مشكلات سلاسل التوريد الناجمة عن الحرب في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة كوفيد - 19 في الصين إلى صعوبة معالجة الطلبيات.

وبحسب "رويترز"، قال مكتب الإحصاء الاتحادي إن الناتج الصناعي ارتفع 0.2 في المائة على أساس شهري، بعد نمو معدل بالزيادة بلغ 1.3 في المائة في نيسان (أبريل).

كان استطلاع قد أشار إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4 في المائة في آيار (مايو).

وعلقت وزارة الاقتصاد الألمانية على ذلك بأن قطاع الصناعة تعافي بعض الشيء من الصدمة الناتجة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وذكرت الوزارة: "بسبب التوجه التصديري لألمانيا تأثرت الصناعة الألمانية بمعدل يفوق المتوسط بالعقوبات التجارية المفروضة ضد روسيا وبتعطل سلاسل التوريد نتيجة نقص سلع وسيطة مهمة".

وأشارت الوزارة إلى أن الإنتاج استقر حاليا بعد التراجع القوي في آذار (مارس) الماضي، بحسب "الألمانية".

إلى ذلك، أعلن بيتر كراوس فوم كليف الرئيس التنفيذي لاتحاد بورصة تجارة الكتاب الألماني، أمس تأثر مبيعات قطاع الكتب في ألمانيا بحالة الاضطراب الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا وارتفاع التضخم.

وأضاف كراوس فوم كليف: "أصبح من الواضح أكثر وأكثر أن حالة الإحجام العام عن الشراء حلت أيضا في تجارة الكتب" كما أن ارتفاع التكاليف ونقص الأوراق يضعان دور النشر والمكتبات تحت ضغوط.

وأعرب كراوس فوم كليف عن اعتقاده بأنه في حال أراد قطاع الكتب أن يواصل القيام بواجبه المهم ثقافيا واجتماعيا في المجتمع، فعلى الحكومة أن تتحرك سريعا. ورأى أنه سيكون من قبيل المساعدة الكبيرة لقطاع الكتب على سبيل المثال أن يتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الكتب إلى صفر في المائة عند خصم ضريبة المدخلات بالكامل وذلك على غرار ما أتاحته تشريعات الاتحاد الأوروبي الآن.

كانت مبيعات القطاع في الشهور الستة الأولى من العام الحالي سجلت انخفاضا بنسبة 11.1 في المائة مقارنة بمبيعات القطاع في الفترة نفسها من عام 2019 قبل جائحة كورونا، وإذا تمت إضافة مبيعات الكتب الإلكترونية ستصل نسبة الانخفاض إلى 3 في المائة.

في الوقت نفسه حققت مبيعات القطاع في الشهور الستة الماضية نموا مقارنة بالفترة نفسها من 2021 غير أن المبيعات في حزيران (يونيو) الماضي سجلت تراجعا ملحوظا للشهر الثاني على التوالي.

ووصل إجمالي عائدات القطاع في العام الماضي إلى 9.63 مليار يورو بارتفاع بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بعام 2020 وبارتفاع بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بعام 2019.

وتراجعت مبيعات الكتب في المكتبات الثابتة بنسبة 3.6 في المائة مقارنة بعام 2020 لتصل إلى 3.76 مليار يورو.

وارتفعت عائدات مبيعات الكتب عبر الإنترنت في العام الماضي بنسبة 16.2 في المائة لتصل إلى 2.61 مليار يورو.

من جهة أخرى، أقر البرلمان الألماني "بوندستاج" أمس حزمة قوانين شاملة تهدف إلى الإسراع من توسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة من الشمس والرياح في ألمانيا.

وقبل قرار البرلمان أكد روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني أهمية هذه الحزمة، وقال هابيك في وقت سابق اليوم بالبرلمان إن الحزمة هي الأكبر من نوعها في مجال الطاقة خلال الأعوام الماضية، وربما خلال العقود الماضية، موضحا أنه يمكن من خلالها تنفيذ تغييرات ضرورية وملحة للغاية.

يشار إلى أنه لا بد أن يصوت مجلس الولايات "بوندسرات" على هذه القوانين أولا قبل أن تدخل حيز التنفيذ.

وإحدى النقاط الجوهرية في الحزمة تتمثل في أنه من المقرر أن توفر الولايات مساحات أكبر من أجل توربينات الرياح.

تجدر الإشارة إلى أن من المقرر في ألمانيا زيادة نسبة الكهرباء المولدة من الطاقات المتجددة إلى 80 في المائة على الأقل بحلول 2030. ولا تزال هذه النسبة حاليا أقل من 50 في المائة.

ويؤدي توسيع نطاق استخدام الطاقات المتجددة دورا محوريا في استراتيجية الحكومة الألمانية لتحقيق أهداف المناخ.

من جهة أخرى، تنفذ شركة الهندسة الألمانية ماهله باورترين مشروعا لاستبدال الأمونيا كوقود بديل لوقود الديزل "السولار" الملوث للهواء في تشغيل محركات الاحتراق الداخلي للخدمة الشاقة.

ورغم أن الأمونيا لا تلعب حتى الآن دورا مهما في جهود التخلص من محركات الوقود التقليدي، فإن شركة ماهله تقول إنها مثالية كي تحل محل الديزل في المحركات البحرية الكبيرة ومعدات المناجم والمحاجر والتشييد.

وقال جوناثان هال رئيس الأبحاث والمشاريع الهندسية المتقدمة في شركة ماهله باورترين إن "قطاعات المناطق الوعرة مثل المناجم والمحاجر والتشييد ما زالت تمثل تحديا كبيرا في جهود التحول نحو قطاع نقل أكثر صداقة للبيئة".

يتم تمويل مشروع استخدام الأمونيا في تشغيل محركات الخدمة الشاقة من جانب مبادرة "محفظة ابتكارات صفر انبعاثات" التابعة للحكومة البريطانية كجزء من مشروع التخلص من الديزل الأحمر. ويستخدم وقود الديزل الأحمر حاليا في محركات المركبات الثقيلة التي تعمل في المناطق الوعرة وقاطرات السكك الحديدية إلى جانب الآلات مثل الجرارات والجرافات المستخدمة في المزارع ومواقع التشييد.

وفي بريطانيا وأغلب دول أوروبا الغربية يمثل الديزل الأحمر نحو 15 في المائة من إجمالي استهلاك كل أنواع الديزل، مع استخدام 65 في المائة من كمياته في صناعة التشييد بمفردها.