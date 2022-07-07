فولكسفاجن تضع حجر الأساس لأول مصنع بطاريات سيارات في أوروبا

وضعت فولكسفاجن جروب الألمانية العملاقة للسيارات حجر الأساس لأول مصنع لها لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا، على أن يتبعه المزيد.

وقالت فولكسفاجن، أكبر شركة ألمانية لصناعة السيارات أمس، إنها تهدف إلى توظيف ما يصل إلى 20 ألف شخص في أوروبا بشركتها الجديدة للبطاريات "باوركو"، كما تدرس إنشاء مصانع في أمريكا الشمالية.

ومن المتوقع أن تحقق "باوركو" مبيعات سنوية تتجاوز 20 مليار يورو "20.3 مليار دولار" بحلول 2030، وفقا لفولكسفاجن، التي بدأت رسميا الأعمال الإنشائية بمصنع البطاريات في زالتسجيتر، في وسط ألمانيا.

ووفقا لمجلس أعمال الشركة، من المتوقع توفير نحو خمسة آلاف وظيفة جديدة بالمدينة، التي تقع في ولاية سكسونيا السفلى، حيث يعمل لدى فولكسفاجن هناك نحو سبعة آلاف شخص في مصنعها الحالي للمحركات.

وحضر المستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى شتيفان فايل مراسم وضع حجر الأساس.

وبحسب "الألمانية"، من المقرر أن يبدأ المصنع الجديد إنتاج البطاريات لفئات السيارات غير الفارهة في 2025، حيث سيتم التخلص تدريجيا من إنتاج محركات الاحتراق الداخلي على المدى الأطول.

وفي سياق متصل بقطاع السيارات العالمية، تعتزم شركة تويوتا موتور كورب أكبر منتج سيارات في اليابان الكشف عن سيارتها الجديدة كليا كراون خلال الأسبوع المقبل في السوق الأمريكية لتعلن عودة هذه العائلة إلى السوق الأمريكية بعد خروجها منها في 1973.

فمنذ 1955 تبيع "تويوتا موتور كورب" سيارتها الصالون الفارهة كراون بأشكال مختلفة، وظلت تباع في السوق الأمريكية حتى 1973، ثم ركزت الشركة اليابانية على بيع علامتها الفارهة المستقلة لكزس للسيارات الفارهة.

وكشفت "تويوتا موتور كورب" عن اعتزامها تقديم السيارة كراون الجديدة كليا 15 تموز (يوليو) الحالي في حفل يتم بثه عبر الإنترنت مباشرة. كما أطلقت "تويوتا" موقع إنترنت صغيرا مخصصا للسيارة كراون قبل حفل الكشف عنها، حيث من المحتمل أن يكشف عن الشكل الجديد للسيارة قبل تقديمها فعليا الأسبوع المقبل.

وحتى الآن يقدم هذا الموقع أفلام رسوم متحركة قصيرة تظهر المكانة الفريدة للسيارة كراون بصفتها ليست سيارة متعددة الأغراض ذات تجهيز رياضي "إس.يو.في" تماما، كما أنها ليست سيارة صالون تماما.

ويقول موقع سي نت دوت كوم إن هذا الشكل ليس شيئا فريدا، لأن شركة هوندا موتور اليابانية حاولت الجمع بين تصميم السيارة إس.يو.في والسيارة الصالون في سيارتها أكورد كروس تور، لكن النتيجة لم تكن جيدة، لكنها بالتأكيد طريقة مثيرة للاهتمام، حيث ما زال العملاء في السوق الأمريكية يفضلون السيارات المرتفعة ذات الدفع الرباعي.

ورغم أن الولايات المتحدة لم تؤكد رسميا اعتزامها طرح السيارة الجديدة كراون في السوق الأمريكية، فإن هناك أدلة تؤكد هذه النية، ومنها تقديم طلب لتسجيل العلامة التجارية كراون في أيار (مايو) 2021، إلى جانب تسرب وثيقة لأحد الوكلاء تظهر الجدول الزمني، الذي سيتم فيه طرح السيارة للبيع في تشرين الأول (أكتوبر) 2022.

إلى ذلك، أعلنت شركة صناعة بطاريات الليثيوم المؤين للسيارات الكهربائية نورث فولت نجاحها في جمع تمويلات بقيمة 1.1 مليار دولار من خلال بيع كمية من السندات القابلة للتحويل إلى أسهم إلى مجموعة من المستثمرين بهدف تمويل مشاريع توسيع مصانعها في أوروبا.

شارك في جولة التمويل الجديدة للشركة السويدية الموجود مقرها في العاصمة ستوكهولم شركات عديدة منها "أيه.إم.إف" و"أيه.في.أيه إنستفورز" و"بالي جيفورد" و"فولكسام جروب" و"بي.سي.إس هولدنج" و"سويد بنك روبر" و"تي.إم كابيتال" و"فولكسفاجن جروب".

وجمعت الشركة التي تمتلك مجموعة صناعة السيارات الألمانية العملاقة فولكسفاجن أكبر حصة من أسهمها تمويلات بقيمة ثمانية مليارات دولار في صورة سندات وقروض حتى الآن، وفي حزيران (يونيو) من العام الماضي جمعت تمويلات بقيمة 2.75 مليار دولار، على أساس أن قيمتها السوقية تبلغ نحو 11.75 مليار دولار.