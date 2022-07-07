الذهب يرتفع بدعم تصيد الصفقات .. والأصول المحفوفة بالمخاطر تحقق مكاسب تدريجية

منح تراجع طفيف في قيمة الدولار بعض الانتعاش لليورو، ما سمح له بالارتفاع عن أدنى مستوياته منذ عقدين، الذي وصل إليه هذا الأسبوع بعد أن أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تأجيج مخاوف الركود.

وبحسب "رويترز"، تمكنت الأصول المحفوفة بالمخاطر، ومن بينها اليورو، من تحقيق مكاسب تدريجية أمس، حيث يتعامل المستثمرون بحذر مع ارتفاع مخاطر الركود والتوقف المؤقت المحتمل في إجراءات رفع أسعار الفائدة.

وفيما سجل المعدن الأصفر الذهب انتعاشا متواضعا مع دخول صائدي الصفقات إلى السوق بعد هبوط الدولار إلا أن

اليورو ارتفع 0.2 في المائة إلى 1.02 بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ عقدين عند 1.01615 أمس الأول.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسة 0.2 في المائة إلى 106.88، مبتعدا عن الذروة التي سجلها الأربعاء عند 107.27، وهو مستوى لم تشهده السوق منذ أواخر 2002.

وصعدت العملات المرتبطة بالسلع مدعومة بارتفاع أسعار النحاس، وعاد بعض المستثمرين إلى السوق أمس بعدما أدى تصاعد مخاوف الركود إلى انخفاض النحاس إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من 20 شهرا.

وصعد الدولار الأسترالي 0.7 في المائة مقابل الدولار إلى 0.6822 بعد بلوغ أدنى مستوياته منذ 20 أيار (مايو) عند 0.6762.

ولا يزال الفرنك السويسري يحوم فوق أعلى مستوى منذ 2015 مقابل اليورو عند 0.9872.

وارتفع الجنيه الاسترليني في مواجهة انخفاض الدولار أمس بعد أن ارتفع لأعلى مستوياته منذ أكثر من عامين مع تشبث رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالسلطة على الرغم من استقالة وزراء رئيسين في حكومته.

وارتفع الجنيه الاسترليني 0.5 في المائة إلى 1.1977، بينما ارتفع 0.2 في المائة مقابل اليورو عند 85.21 بنس.

وقال محللون إن تحركات الجنيه تعود في الغالب للمخاوف الاقتصادية الأوسع نطاقا بشأن الركود العالمي، وليس بفعل الاضطرابات السياسية في بريطانيا.

إلى ذلك، واصلت الليرة التركية أمس تسجيل التراجعات مقابل الدولار لليوم السادس، وسط مخاوف من تداعيات التضخم المفرط.

وتراجعت العملة، وفقا لما أوردته وكالة "بلومبيرج" للأنباء 0.5 في المائة إلى 17.3041 ليرة لكل دولار، ليصل إجمالي خسائرها هذا العام إلى أكثر من 20 في المائة، وهو التراجع الأكبر بين نظيراتها من عملات الأسواق الناشئة.

ومع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 78.6 في المائة في حزيران (يونيو)، وبقاء الفائدة الرئيسة عند 14 في المائة منذ نهاية العام الماضي، يكون العائد الحقيقي في البلاد هو الأدنى في العالم عند سالب 64.6 في المائة.

ويواصل هذا الاختلال في التأثير على العملة، التي تتعرض أيضا لضغوط من اتساع الفجوة في الميزان التجاري على خلفية قفزة تكاليف الطاقة.

إلى ذلك، ارتفع سعر الذهب أمس مع تراجع الدولار بشكل طفيف وإقبال بعض المستثمرين على الشراء بعد جلستين من الخسائر الفادحة، التي هوت بالأسعار إلى ما دون المستوى المهم البالغ 1800 دولار.

وزاد الذهب في العقود الفورية 0.3 في المائة إلى 1742.63 دولار للأوقية "الأونصة" خلال التعاملات أمس.

وانخفض المعدن النفيس بأكثر من 300 دولار منذ أن بدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي في رفع أسعار الفائدة في آذار (مارس) للسيطرة على التضخم الجامح، ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك، التي لا تدر عوائد ثابتة.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.3 في المائة إلى 1.741.20 دولار.

وقال المحلل المستقل روس نورمان "هناك انتعاش متواضع في الذهب بعد انخفاض كبير مع دخول صائدي الصفقات إلى السوق. يحصل الذهب على بعض الدعم أيضا من التصحيح في الدولار الأمريكي، على الرغم من أن هذا يعوضه جزئيا ارتفاعا طفيفا في عوائد سندات الخزانة لأجل عشرة أعوام".