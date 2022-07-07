معركة جديدة تلوح في الأفق أمام منظمة التجارة .. اختبارات كوفيد وعقاقيره

بعد أقل من شهر على التوصل إلى اتفاق بشق الأنفس على التنازل الجزئي عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد - 19، تلوح معركة جديدة في الأفق أمام منظمة التجارة العالمية بخصوص تمديد الإعفاءات لتشمل الأدوية المعالجة له واختباراته.

وبحسب "رويترز"، يتضمن الاتفاق الذي أبرم في حزيران (يونيو) اتفاقية للتنازل عن بعض حقوق الملكية الفكرية للاختبارات والأدوية، التي تقول صناعة الدواء إنها قد تؤدي إلى تفكك أوسع نطاقا في حماية عقاقير علاج الأمراض الأخرى.

ووضعت مجموعة من ست دول إطارا زمنيا مدته ستة أشهر للوصول لاتفاق من أجل تمديد التنازل الجزئي عن الملكية الفكرية، وفقا لوثيقة اطلعت عليها "رويترز".

وجاء في الوثيقة المدعومة من الهند، جنوب إفريقيا، باكستان، إندونيسيا، مصر، وتنزانيا، أن "توسيع نطاق أدوات السياسة.. إلى العلاج والتشخيص سيساعد الدول النامية على معالجة حواجز الملكية الفكرية أمام توسيع الإنتاج وتنويعه".

وأضاف "سيؤدي ذلك إلى زيادة إماكن الوصول إلى أدوات كوفيد - 19 المهمة التي تنقذ الحياة".

وتتوقع الوثيقة، التي اطلع عليها الأعضاء الآخرون في منظمة التجارة العالمية، قرارا من المجلس العام، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في منظمة التجارة العالمية، في تشرين الثاني (نوفمبر) أو كانون الأول (ديسمبر).

وقالت ثلاثة مصادر تجارية حضرت اجتماعا مغلقا الأربعاء إن الدول المتقدمة، ومنها الولايات المتحدة، لم تحدد مواقفها بعد.

وذكر أحد المصادر أن هناك احتمالا لتجدد الصراع بين الدول الغنية، التي عارضت التنازل الكامل على أساس أنه سيحد من البحث والاستثمار، وأطراف مؤيدة مثل الهند وجنوب إفريقيا.

وقال سفير يعمل انطلاقا من جنيف طالبا عدم نشر اسمه "ستكون هناك معركة ضخمة" مضيفا أن بعض الدول وافقت على التنازل الجزئي فقط بسبب احتمال تمديده.

ويستخدم عديد من عقاقير كوفيد واختباراته أيضا لتحديد وعلاج أمراض أخرى. وأظهر بحث أجرته شركة إيرفينيتي للمعلومات العلمية والتحليلات أنه يمكن استخدام 63 اختبارا حاليا لكوفيد مع أمراض معدية أخرى مثل الإنفلونزا، بينما يستخدم 123 مشروعا لعلاج كوفيد مع 95 من الأمراض المعدية الأخرى.

ويقول مؤيدون إن الاتفاقية الأوسع نطاقا ستكون ذات مغزى أكبر بكثير من اتفاق حزيران (يونيو) الذي يقولون إنه رمزي إلى حد بعيد مع انخفاض الطلب على لقاحات كوفيد وتدمير عديد من الدول للمخزونات غير المستخدمة.

وبدأت المفاوضات الأولية بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بكوفيد في تشرين الأول (أكتوبر) 2020، لكنها وصلت إلى طريق مسدود لأن منظمة التجارة العالمية تعتمد على الإجماع بين أعضائها البالغ عددهم 164 في اتخاذ أي قرار.

وساعدت المدير العام لمنظمة التجارة العالمية نجوزي أوكونجو-إيويالا في التغلب على الجمود من خلال الدعوة إلى مجموعة موازية من المحادثات "الرباعية" بين أربعة أطراف هي، الهند، جنوب إفريقيا، الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستستخدم صلاحياتها لعقد اجتماعات هذه المرة. وكان الجدل بشأن التنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات حادا في بعض الأحيان، إذ وجهت مجموعات الضغط والدول الفقيرة انتقادات شديدة للدول الغنية.