ارتفاع "وول ستريت" مع تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية الأمريكية

فتحت المؤشرات الأمريكية الرئيسة في "وول ستريت" أمس على ارتفاع مع تقييم المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية وسط مخاوف متزايدة من حدوث تباطؤ اقتصادي في أعقاب زيادات متتالية في أسعار الفائدة لمواجهة التضخم.

وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر داو جونز الصناعي 152.97 نقطة عند الفتح، أي 0.49 في المائة، إلى 31190.65 نقطة.

وفتح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بواقع 13.77 نقطة، أي 0.36 في المائة، إلى 3858.85 نقطة. كما تقدم مؤشر ناسداك المجمع 60.75 نقطة، أي 0.53 في المائة، إلى 11422.60 نقطة.

وفي أوروبا، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس مدعومة بشركات النفط وصناعة الرقائق، التي تلقت دعما من نتائج أولية قوية أعلنتها شركة سامسونج الكورية.

وصعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.8 في المائة خلال التعاملات أمس، بعدما أغلق مرتفعا 1.7 في المائة في الجلسة السابقة بعد انتهاء إضراب عمال النفط والغاز في النرويج.

وسجلت أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات إس.تي ميكروإلكترونكس وبي.إي سيميكونداكتورز وإيه.إس.إم إنترناشونال وإيه.إس.إم.إل هولدنجز ارتفاعات تراوحت بين 2.4 و3.3 في المائة بعد إعلان سامسونج إلكترونكس تسجيل أفضل أرباح فصلية منذ 2018 في الفترة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) مدعومة بمبيعات قوية لرقائق الذاكرة.

وقفز سهم تيناريس 5.4 في المائة ليدعم المؤشر الأوروبي الفرعي للنفط والغاز، بعدما رفعت شركة جيفريس السعر المستهدف للسهم.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع أمس في الوقت، الذي واصل فيه المستثمرون السعي للاستفادة من تراجع أسهم شركات التكنولوجيا مع صعود المعنويات بفعل المكاسب التي حققتها "وول ستريت" الليلة البارحة الأولى.

وصعد مؤشر نيكاي 1.47 في المائة، ليغلق عند 26490.53 نقطة، وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.42 في المائة إلى 1882.33 نقطة.

وأغلقت بورصة وول ستريت على ارتفاع البارحة الأولى مع استيعاب المستثمرين تفاصيل محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي قدم إشارات جديدة حول سياسة البنك المركزي الأمريكي إزاء أسعار الفائدة ومكافحة التضخم.

وارتفع سهم شركة طوكيو إلكترون، التي تورد معدات صناعة الرقائق 1.9 في المائة، في أكبر دعم للمؤشر نيكاي، يليه سهم شركة فانوك لصناعة أجهزة الروبوت الذي صعد 3.75 في المائة، كما تقدم سهم دايكن إنداستريز لصناعة أجهزة تكييف الهواء 2.81 في المائة.

وتراجعت أسهم شركات السفر والترفيه مع انخفاض مؤشر شركات الطيران ومؤشر شركات السكك الحديدية 0.52 في المائة و0.36 في المائة على التوالي، وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

كان سهم تاكاشيمايا لسلاسل المتاجر المتعددة الأقسام أكبر الخاسرين على المؤشر نيكاي، حيث هبط 2.69 في المائة يليه سهم شركة جي فرونت المنافسة، الذي تراجع 2.28 في المائة.

وفي كوريا الجنوبية، بلغ مؤشر سوق الأوراق المالية الكوري الجنوبي "كوسبي" 2334.27 بزيادة 42.26 نقطة بنسبة 1.84 في المائة عند الإغلاق أمس.

بينما بلغ مؤشر كوريا الآلي لتحديد الأسعار للمتعاملين في الأسهم "كوسداك" 757.97 بزيادة 13.34 نقطة بنسبة 1.79 في المائة عند الإغلاق.

وفي باكستان، أغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية أمس على ارتفاع 0.45 في المائة، ما يعادل 184 نقطة، ليصل عند مستوى 41344 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 55.977.384 سهما، تمثل أسهم 335 شركة، ارتفعت منها قيمة أسهم 166 شركة، فيما تراجعت قيمة أسهم 145 شركة، واستقرت قيمة أسهم 24 شركة.

خليجيا، أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع أمس بعد أن التقطت أنفاسها إثر عمليات بيع في الفترة الأخيرة في حين يستوعب المستثمرون سياسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المتشددة لاحتواء التضخم.

وأظهرت وقائع اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي لشهر حزيران (يونيو) اتفاق المسؤولين على رفع كبير للفائدة، ما يبرر زيادتها 0.75 نقطة مئوية مع تدهور توقعات التضخم في الأجل القريب منذ اجتماع البنك في أيار (مايو).

وصعد المؤشر الرئيس لبورصة دبي 1.5 في المائة مدعوما بارتفاع سهم إعمار العقارية 5.1 في المائة وسهم مصرف دبي الإسلامي 1.5 في المائة.

وقالت شركة سالك للتعرفة المرورية في دبي إنها عينت إبراهيم الحداد رئيسا تنفيذيا لها في خطوة تؤذن باقتراب الشركة من طرحها المزمع في البورصة.

وكان نائب حاكم دبي الشيخ مكتوم بن محمد قد أعلن في تشرين الثاني (نوفمبر) خططا لطرح أسهم سالك في البورصة، وكانت الشركة آنذاك تابعة لهيئة الطرق والمواصلات، في سوق دبي المالي، ويهدف إدراج سالك وتسع شركات أخرى مرتبطة بالحكومة إلى تعزيز نشاط سوق الأسهم.

وفي أبوظبي نزل مؤشر البورصة 0.3 في المائة متأثرا بتراجع سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك الإمارات.

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشر السوق العام 11.5 نقطة ليبلغ مستوى 7395.12 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.16 في المائة، حيث جرى تداول 141.19 مليون سهم عبر 10353 صفقة نقدية بقيمة 49.18 مليون دينار كويتي.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 36.44 نقطة ليبلغ مستوى 5677.23 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.65 في المائة عبر تداول 46.3 مليون سهم من خلال 2791 صفقة نقدية بقيمة 5.5 مليون دينار.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 1.7 نقطة ليبلغ مستوى 8225.48 بنسبة ارتفاع بلغت 0.02 في المائة عبر تداول 94.8 مليون سهم في 7562 صفقة بقيمة 43.5 مليون دينار.

وفي موازاة ذلك ارتفع مؤشر "رئيس 50" نحو 40.04 نقطة ليبلغ مستوى 5894.72 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.68 في المائة عبر تداول 39 مليون سهم من خلال 2134 صفقة نقدية بقيمة 5.1 مليون دينار.

بينما سجل المؤشر العام لبورصة قطر، أمس، ارتفاعا بمقدار 23.83 نقطة، أي ما نسبته 0.20 في المائة، ليصل إلى 12 ألفا و084.65 نقطة.