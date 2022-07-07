مصدرو الحبوب الروس يواجهون مشكلات في تمويل شحن القمح

قال إدوارد زيرنين رئيس الاتحاد الروسي لمصدري الحبوب إن مصدري الحبوب الروس لا يزالون يواجهون مشكلات في الحصول على التمويل من البنوك الأوروبية، حتى مع تصرف البنوك الأمريكية "بشكل أكثر منطقية" وتدفق المدفوعات.

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عنه القول إن الاتحاد وجه نداءات متكررة، من بينها نداءات لمنظمة الأغذية والزراعة، فضلا عن نداءات مباشرة إلى قيادة الجهات التي تفرض عقوبات.

وأكد أن المشكلات ذات الصلة بدخول السفن للموانئ الروسية لتحميل الحبوب سببها إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تمنع دخول السفن للتحميل.

وأفادت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أمس، أن القوات الروسية تسيطر حاليا على نحو 22 في المائة من الأراضي الزراعية الأوكرانية، ما يجعلها مؤثرة في أحد المصادر الرئيسة لسوق الحبوب والزيوت النباتية في العالم.

وبحسب "الفرنسية"، أظهر تحليل قام به علماء الوكالة لصور مأخوذة بالأقمار الاصطناعية أن سيطرة روسيا على شرق أوكرانيا وجنوبها يمنحها التحكم في أراض تنتج 28 في المائة من محاصيل البلاد الشتوية خصوصا القمح والشعير والكانولا، و18 في المائة من المحاصيل الصيفية مثل الذرة ودوار الشمس.

وأشار علماء ناسا إلى أن تعطيل الحرب لعمليات الحصاد والزرع بسبب فرار المزارعين ونقص العمالة واستهداف الحقول بالقصف، يمكن أن يكون له تأثير كبير في الإمدادات الغذائية العالمية.

وقالت إنبال بيكر- ريشيف مديرة برنامج "هارفست" (حصاد) التابع لوكالة ناسا الذي يعتمد على بيانات الأقمار الاصطناعية الأمريكية والأوروبية لدراسة إنتاج الغذاء العالمي، إن "سلة الخبز في العالم في حالة حرب".

ووفقا لبيانات الولايات المتحدة، كانت أوكرانيا قبل الحرب تؤمن 46 في المائة من زيت دوار الشمس و9 في المائة من القمح و17 في المائة من الشعير و12 في المائة من الذرة.

لكن التدخل العسكري الروسي منع تصدير الحبوب من أوديسا، الميناء الرئيس على البحر الأسود، ودمر البنى التحتية للتخزين والنقل في بعض المناطق.

وهذا يعني أن المزارعين في جميع أنحاء البلاد خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها القوات الروسية لديهم خيارات أقل لتصريف إنتاجهم، كما أن زراعة المحاصيل الشتوية مع حلول الخريف مهددة.

وقالت بيكر- ريشيف "نحن في المراحل الأولى من أزمة غذاء مستمرة يرجح أن تؤثر في كل بلد وكل شخص على وجه الأرض بطريقة أو بأخرى".

يأتي ذلك في وقت أعادت فيه رومانيا فتح خط سكة حديد يرجع تاريخه إلى الحقبة السوفيتية ويربط ميناء جالاتي الروماني على نهر الدانوب بأوكرانيا، وذلك قبل شهر من الموعد المتوقع للمساعدة في تعزيز صادرات الحبوب الضرورية من جارتها.

يشار إلى أن أوكرانيا المعروفة بأنها "سلة خبز لأوروبا"، عادة ما تصدر الكمية الأكبر من حبوبها من موانئ البحر الأسود، إلا أن الحرب تسببت في إغلاقها ما يؤدي إلى الحد من المبيعات عبر الطرق البرية والنهرية والسكك الحديدية إلى الدول الأوروبية، بينما تظل الشحنات أقل بكثير من وتيرتها الطبيعية.

وقد قامت رومانيا بالفعل بتسهيل تصدير أكثر من مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ اندلاع الحرب.

ويعني ذلك أنه من الممكن أن تصل الحبوب القادمة من أوكرانيا عن طريق مولدوفا، إلى جالاتي مباشرة، ليتم نقلها عبر سفن شحن لتصل بعد ذلك إلى ميناء كونستانتا على البحر الأسود.

وقال سورين جرينديانو وزير النقل الروماني، أمس، إنه يمكن استخدام ميناء جالاتي على نهر الدانوب لاستيراد مزيد من البضائع من أوكرانيا بعد إصلاح قضبان السكة الحديد المتباعدة المسافات.

وتقع جالاتي مباشرة على الحدود الأوكرانية.

وبسبب الظروف السيئة على الجانب الروماني، تعين إعادة تحميل البضائع القادمة من أوكرانيا لمواصلة نقلها حتى الآن.

يشار إلى أن القضبان الرومانية تتمتع بعرض المسافات المعتاد في أوروبا الغربية.

وقال جرينديانو إن أعمال إصلاح القضبان اكتملت قبل شهر من الموعد المحدد.

يشار إلى أن جالاتي بها صومعة حبوب بسعة 25 ألف طن.

وبسبب الحرب الروسية، تبحث أوكرانيا عن طرق بديلة لتصدير الحبوب، من بينها رومانيا. مع ذلك فإن الطريق عبر رومانيا مرهق بسبب سوء البنية التحتية.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الزراعة البولندية عبر موقعها على الإنترنت أن بولندا تدرس بناء محطة حبوب بسعة 100 ألف طن، وتعمل على فتح نظام السكك الحديدية للمساعدة في نقل الحبوب الأوكرانية إلى ميناء جدانسك.

وتفيد تقديرات بولندا بأنه من المحتمل أن يكون ممكنا استخدام 15 قطارا مزودة بمحولات خاصة لتجنب التغيير بسبب مقياس المسار المختلف.

وتهدف الحلول الجديدة، التي تشمل أيضا تبسيط الإجراءات البيطرية، إلى جعل الميناء الواقع على بحر البلطيق مرفقا رئيسا لتصدير القمح الأوكراني.

من جهة أخرى، يمكن لروسيا الآن أن تنقل شحنة بضائع تم إيقافها على الحدود النرويجية إلى جزيرة سفالبارد، المعروفة أيضا باسم سبيتسبيرجن.

وأوقفت النرويج في البداية الشحنة المتجهة إلى عمال مناجم روس، بحجة العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية النرويجية لـ"الألمانية" أمس، "نحن ملزمون بالامتثال للعقوبات، لذلك اضطررنا لتوقيف الشاحنات".

وقالت في إشارة إلى مستوطنة التعدين الروسية الواقعة في الأرخبيل النرويجي بالمحيط القطبي الشمالي، "لم تكن نيتنا أبدا منع الناس في بارينتسبرج من الحصول على السلع التي يحتاجونها".

وأضافت المتحدثة أنه تم التوصل إلى حل الآن بعد الحوار مع روسيا.

كما قالت إن، "سبب وقف عملية النقل هو أن الشاحنات مسجلة في روسيا. ولا يسمح لها بعبور الحدود النرويجية".

وأوضحت أنه لذلك، فقد تولت شركات النقل النرويجية الآن نقل 20 طنا من البضائع، بما في ذلك المواد الغذائية، إلى ترومسو ومن هناك تم نقلها بسفينة الأربعاء إلى بارينتسبورج.

وكانت روسيا قد اتهمت النرويج بانتهاك الالتزامات الدولية بموجب معاهدة باريس لـ1920. وعلى أساس المعاهدة، يسمح لروسيا، بصفتها خليفة الاتحاد السوفيتي، باستخراج الفحم في سبيتسبيرجن، من بين أمور أخرى.