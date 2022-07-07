الذكاء الاصطناعي يزيل حواجز اللغة بين سكان العالم

باتت أنظمة الذكاء الاصطناعي قادرة على ترجمة عدد كبير للغاية من اللغات المختلفة، ما يقرب العالم من حلمه القديم في إزالة حواجز اللغة بين سكان الكوكب.فقد أعلنت "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، أن أنظمتها للذكاء الاصطناعي في هذا المجال باتت قادرة على ترجمة 200 لغة بصورة متبادلة بالكامل أيا كانت التركيبة، بعدما كانت محدودة عند 100 لغة.ووفق "الفرنسية"، قال مارك زاكربرج مؤسس "ميتا"، إن كثيرا من اللغات المعنية بهذا التقدم الجديد "لم تكن متاحة للترجمة التلقائية".ويشكل هذا الإعلان مثالا عن السباق على الترجمة التلقائية بين كبرى مجموعات الإنترنت الساعية إلى تقديم خدماتها ومنتجاتها لسكان المعمورة قاطبة.ونشر باحثون في "جوجل" في أيار (مايو) مقالا علميا بعنوان "بناء أنظمة ترجمة تلقائية للغات الألف المقبلة"، ما يعكس الطموحات الكبيرة في هذا المجال.باتت أنظمة الذكاء الاصطناعي المطورة من "جوجل" و"مايكروسوفت" و"ميتا"، قادرة على ترجمة لغات يتوافر القليل من البيانات الموازية لها، ما يعني أنها قلما تترجم إلى لغات أخرى.ويقول الباحث في المركز الوطني للبحث العلمي في فرنسا فرنسوا إيفون المتخصص في علوم اللغات، إن الترجمة التلقائية "مهمة بصورة خاصة لفيسبوك التي يتعين عليها رصد رسائل الكراهية" التي تنتشر في العالم أجمع وبكل اللغات.ويوضح أن الترجمة التلقائية قد تتيح خصوصا للمشرفين الناطقين بالإنجليزية التدخل في مضامين منشورة بلغات أخرى.لكن لا يزال يتعين تحديد مدى موثوقية هذه الأدوات. وفي هذا الإطار، تشير "ميتا" إلى أن نظامها الجديد يمكنه تقديم أداء "أفضل 44 في المائة مقارنة بالنموذج السابق الذي كان قادرا على ترجمة 100 لغة.وعلى صعيد بعض اللغات الإفريقية والهندية، يتخطى هذا التحسن 70 في المائة مقارنة بأنظمة الترجمة المستخدمة أخيرا، وفق الشبكة الاجتماعية الرائدة عالميا.