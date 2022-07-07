الصحة العالمية: حالتا وفاة جديدتان بـ"جدري القرود"

سجلت منظمة الصحة العالمية حالتي وفاة جديدتين بمرض جدري القردة، ليصل إجمالي الوفيات إلى ثلاثة منذ بداية العام، وقالت إن المرض انتشر في مناطق جديدة.وذكرت المنظمة أن حالات الإصابة زادت 77 في المائة منذ صدور التقرير السابق إلى 6027 إصابة، أغلبها في أوروبا. لكن التقرير أظهر أن الوفيات الثلاث وقعت في إفريقيا.وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، إن المنظمة ستعقد اجتماعا جديدا للجنة التي تقدم المشورة بشأن إعلان حالة طوارئ صحية عالمية، وهي أعلى درجات التأهب في منظمة الصحة العالمية، في الأسبوع الذي يبدأ في 18 تموز (يوليو) أو قبل ذلك التاريخ.وفي اجتماعها السابق في 27 حزيران (يونيو)، قررت اللجنة أن التفشي لم يرق بعد إلى وضع حالة الطوارئ الصحية العالمية، على الرغم من ارتفاع الإصابات في كل من الدول الإفريقية، حيث ينتشر المرض عادة، وكذلك في دول أخرى حول العالم.وقال تيدروس، "ما زلت أشعر بالقلق إزاء اتساع نطاق الفيروس وانتشاره في جميع أنحاء العالم"، مضيفا أن نقص الاختبارات يعني أنه من المحتمل أن يكون هناك عديد من الحالات التي لم يتم تسجيلها.وأضاف، أن نحو 80 في المائة من الحالات سجلت في أوروبا، وفق "رويترز".وتظهر البيانات أن إسبانيا سجلت 802 إصابة حتى الآن.وجدري القرود مرض فيروسي يسبب أعراضا تشبه الإنفلونزا وتقرحات جلدية ويتوطن في عديد من الدول في غرب إفريقيا ووسطها، وازدادت الإصابات به في جميع أنحاء العالم منذ أوائل أيار (مايو).