بريطانيا تضبط أسلحة إيرانية مهربة

كشفت الحكومة البريطانية، اليوم، عن ضبط سلاح البحرية الملكية لصواريخ إيرانية مهربة في المياه الدولية جنوب إيران.

وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية في بيان لها، أنه في أوائل عام 2022، وأثناء قيامها بعمليات أمنية بحرية روتينية، صادرت سفينة البحرية الملكية "HMS Montrose "، أسلحة إيرانية من على متن زوارق سريعة يديرها المهربون في المياه الدولية جنوب إيران.

وأكد وزير القوات المسلحة البريطانية جيمس هيبي في تعليقه على العملية أن بلاده ملتزمة بدعم القانون الدولي، والوقوف في وجه العدوان بأوروبا، واعتراض شحنات الأسلحة غير القانونية التي تديم حالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

كما أكد أن بلاده ستواصل العمل لدعم سلام دائم في اليمن، وملتزمة بالأمن البحري الدولي حتى تتمكن الشحن التجارية من العبور بأمان دون أي تهديد بالاضطراب.

وشملت الأسلحة المضبوطة، صواريخ "أرض - جو" ومحركات لصواريخ "كروز" للهجوم البري، بما يخالف قرار مجلس الأمن الدولي في 2015.