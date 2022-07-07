كيف تحول سحر الرجل وراء متجر أبل إلى كارثة؟

بعد أكثر من عقد من عمله في وادي السيليكون، لا يزال رون جونسون يتذكر بشكل واضح وقته في "أبل" وذكر اسم معلمه الشهير. قال العام الماضي، "لقد تعلمت من كثيرين، لكن أقوى الدروس التي تعلمتها جاءت من العمل في أبل مع ستيف جوبز. لقد علمني أنه عندما تقدم أعلى جودة يمكنك تخيلها، سيكون لديك عمل عظيم إلى الأبد".

بعد أن تم استقطابه في 2000 من قبل المؤسس المشارك لـ"أبل" بعد لقاء موفق في متجر بيع التجزئة منخفض التكلفة تارجت، يعود الفضل إلى جونسون على نطاق واسع في تطوير مفهوم متجر أبل، وهي مناورة البيع بالتجزئة في متجر شركة تصنيع الأجهزة الناجح للغاية.

لكن محاولة جونسون الأخيرة لاستعادة سحره السابق في تجارة التجزئة تحولت إلى كارثة تمثل رمزا للانتعاش والكساد الأوسع في شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة، المعروفة بـ"سباكس".

بلغت قيمة شركة إنجوي تكنولوجي 1.1 مليار دولار عندما تم طرحها للاكتتاب العام من خلال إحدى شركات سباك في تشرين الأول (أكتوبر)، جذب المستثمرين رؤية "التجارة في المنزل"، التي أتاحت للمستهلكين المشغولين فرصة الحصول على تجربة تشبه متجر أبل في غرفة معيشتهم.

الآن، بعد ثمانية أشهر فقط من بدء تداول أسهمها، قضي على هذا التقييم العالي. بدلا من أن تصبح "أبل" التالية أو حتى "أيربنب" أو "أوبر" - وهي شركات ثورية أخرى حددها جونسون كمصدر إلهام - قدمت شركة إنجوي طلبا على عجل للإفلاس بموجب البند 11 الخميس.

تباهى جونسون في وقت من الأوقات بأن "متجر إنجوي للهواتف المحمولة يمكنه فعل أي شيء يمكنك القيام به في متجر لكن بشكل أفضل". والآن، انخفض سعر شركة البيع بالتجزئة إلى أقل من مليون دولار نقدا وطلب من المحكمة الفيدرالية الأمريكية التي تشرف على القضية الموافقة على قرض بقيمة 55 مليون دولار حتى تتمكن من صرف مرتبات موظفيها البالغ عددهم 1700 موظف هذا الأسبوع.

بالنسبة إلى المدير التنفيذي السابق لشركة أبل، فقد أدى انهيار الإفلاس إلى إفساد الآمال في أن يقدم متجر إنجوي تعويضا بعد فترة كارثية قضاها في شركة جيه سي بيني، حيث تم تنصيب جونسون في 2011 من قبل المستثمر الناشط بيل أكمان لإعادة ابتكار متجر المنتجات متوسطة الجودة في أمريكا.

لكن الانهيار السريع لشركة إنجوي من الإدراج العام إلى الإفلاس ليس فريدا من نوعه. حيث انضمت شركة البيع بالتجزئة إلى قائمة متنامية من الشركات المدرجة من خلال سباكس التي تتأرجح حاليا على حافة الإفلاس. في الشهر الماضي، قدمت شركة إليكتريك لاست مايل سولوشينز لصناعة السيارات أيضا طلبا بالإفلاس، بعد عام واحد فقط من طرحها للاكتتاب العام بتقييم بلغ 1.4 مليار دولار.

ازدهرت سوق سباكس في 2020 و2021، حيث بدأ حشود من المتداولين اليوميين وغيرهم من المستثمرين العاديين في تجربة حظهم في أعداد متزايدة من الشركات المضاربة. إن الوسائل المتمثلة في "شركات الشيكات على بياض"، التي تجمع الأموال من خلال طرح عام أولي وتستخدم الأموال للبحث عن شركة خاصة لتندمج معها، وفرت بديلا جذابا للشركات الناشئة التي تهدر المال التي قد تكافح لإدراجها من خلال عملية الاكتتاب التقليدية الأكثر صرامة.

لكن القليل من تلك الشركات تمكنت من الارتقاء إلى المستوى الذي روج له داعموها من ذوي الصيت. أقل من 10 في المائة من الشركات التي أدرجت من خلال سباكس منذ كانون الثاني (يناير) 2020 يتم تداولها بسعر الاكتتاب العام الأولي أو أعلى منه، وفقا للبيانات من سباكس ريسيرتش.

مع الاستنزاف السريع لتمويل الأعمال التجارية المضاربة في المراحل المبكرة، بات من غير المرجح أن تكون شركة إنجوي هي الأخيرة في الموجة التي حدثت أخيرا في سباكس لتقديم ملفاتها للإفلاس.



الشركات الكبرى الداعمة

يمكن التسامح مع المستثمرين العاديين في أسهم شركة إنجوي، الذين يواجهون الآن خسارة شبه كاملة لأموالهم، لأنهم اعتمدوا على الداعمين المشهورين للشركة.

منذ أن أسس جونسون شركة البيع بالتجزئة في 2014، جمعت "إنجوي" 400 مليون دولار من رأس المال الاستثماري، حسب بيانات "بيتشبوك"، من الشركات الراسخة في وادي السليكون مثل أندريسن هورويتز وكلاينر بيركينز.

كانت شركة ماركي راين أكويزيشن كوربوريشن - وهي أداة استثمارية لسباكس التي أدرجت الشركة في الطرح العام - تقودها أيضا شركتان استثماريتان كبيرتان.

قام جو ريكيتس، الذي تمتلك عائلته فريق شيكاغو كابس للبيسبول، ومجموعة البنك التجاري راين، بجمع مبلغ 375 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2020، في الوقت الذي بدأت فيه سوق سباك تزداد إثارة. من بين قائمة عملاء راين "سوفت بانك" التي أدارت اخيرا مزاد نادي تشيلسي لكرة القدم الذي تقدمت فيه عائلة ريكيتس بعطاء.

في آذار (مارس) 2021، أعلنت كل من شركة ماركي راين وشركة إنجوي صفقة قيمت الشركة بمبلغ 1.1 مليار دولار. كان من المخطط للصفقة أن تجمع 450 مليون دولار من السيولة النقدية الجديدة، بما في ذلك العائدات التي تم جمعها من الاكتتاب العام الأولي لسباك، إضافة إلى 80 مليون دولار من المستثمرين المؤسسيين.

في الوقت نفسه عندما أخبرت شركة ماركي راين المستثمرين في البداية أنها ستندمج على الأرجح مع شركة في صناعة الرياضة أو الترفيه، قال داعموها إن الفرصة كانت مقنعة للغاية بحيث لا يمكن تفويتها.

قال بريت فارسوف من راين عندما أعلن الاندماج، "نعتقد أن شركة إنجوي هي واحدة من أكثر شركات التكنولوجيا الاستهلاكية التي رأيناها ابتكارا وتغييرا". أضاف أيضا، "لقد بنى رون فريقا رائعا، ستستمر الشركة في النمو وتقديم أداء جيد بشكل مدهش، والفرص التي نراها في المستقبل هائلة".

العرض الذي قدم للمستثمرين في الصفقة روج طموحات شركة إنجوي الكبرى. في حين أن الشركة حققت 60 مليون دولار فقط من الإيرادات في 2020، توقع جونسون أن تتجاوز إيراداتها مليار دولار في 2025، مصحوبة بهامش ربح تشغيلي 30 في المائة.

كان لدى "إنجوي" ألفا موظف و700 متجر متنقل للهواتف المحمولة - وهي عبارة عن شاحنات صغيرة يتم إرسالها إلى منازل العملاء بعد شرائهم الجهاز، الذي يكون عادة هاتف آيفون. في حين أن شركاءها الرئيسين كانوا عبارة عن شركات اتصالات سلكية ولا سلكية كبيرة - مثل "أيه تي آند تي" في الولايات المتحدة،

و"بي تي" في المملكة المتحدة، و"روجرز كوميونيكيشنز" في كندا - قالت شركة إنجوي إنها ستدخل في نهاية المطاف الأسواق النهائية الأخرى بحجم إجمالي يزيد على تريليون دولار، بما فيها سوق السلع الفاخرة واللياقة والسيارات.

كما روى جونسون، فقد كانت التكنولوجيا الخلفية القوية لشركة إنجوي هي سر نجاحها. قال العام الماضي، "بدعم من التعلم الآلي والتحليلات، ستعمل خوارزمية إنجوي والتكنولوجيا الخاصة بها على تحسين تجربة العميل في الوقت الفعلي لتتبع المخزون السلعي وتحسين الكفاءة".

بينما ذكر العرض التقديمي أن شركة إنجوي كانت "في الفئة الأولى"، قامت شركة ماركي راين أيضا بالترويج لشركات مماثلة مثل أوبر وبيليتون وكارفانا لدعم تقييمها البالغ مليار دولار.



العاصفة القوية

مع ذلك، مع اقتراب الاندماج من موعد الإتمام في خريف 2021، بدأ الحماس الشديد لسباكس بالتلاشي.

بينما ظلت سوق الأسهم قوية بشكل عام، أصبح للمستثمرين في سباكس نزعة تمييزية بشكل تدريجي. معدلات الاسترداد - مقدار الأموال التي يسحبها مساهمو سباكس عندما يحين وقت التصويت على صفقة ما - ارتفعت إلى نحو 60 في المائة بحلول الوقت الذي أكملت فيه شركتا إنجوي وماركي راين الصفقة.

من مبلغ الـ375 مليون دولار التي قامت ماركي راين بجمعها، بقي أقل من 60 مليون دولار بعد أن مارس مساهمو سباك حقهم في استرداد الأموال.

وافقت ماركي راين على ما يسمى بترتيب "الدعم الثانوي"، حيث اتفقت عائلة ريكيتس مع جونسون على سد بعض الفجوات النقدية الناتجة عن عمليات الاسترداد. وفقا للأوراق المالية المودعة، جمع كلا الطرفين مبلغ 56 مليون دولار من أموالهما الخاصة للمساعدة على إتمام الصفقة.

لكن أول أرباح سجلتها شركة إنجوي في تشرين الثاني (نوفمبر)، قدمت لمحة عما سيصبح انهيار الشركة عليه.

"لسوء الحظ، كان معروض الهواتف الذكية الأساسية أقل بكثير مما كان مخططا له خلال الربع الرابع وسيؤثر ذلك سلبا في نتائجنا المالية للربع الرابع" كما قال جونسون، حيث أبلغت الشركة عن إيرادات ربع سنوية أقل من 20 مليون دولار وخسارة تشغيلية تزيد على 40 مليون دولار.

شكك البعض فيما إذا كان بمقدور الاقتصاد الأساس للشركة أن يحقق أي نجاح على الإطلاق.

قال تيري إسبير، أستاذ اللوجستيات في جامعة ولاية أوهايو، "إن شركة إنجوي تتعامل مع اثنين من أكثر الجوانب تكلفة في مشاركة العملاء - خيار إيلاء عناية خاصة لشحنات العملاء واستشارتهم- وتوفرهما للعميل بشكل مجاني. يبدو أن تقديمهما على نطاق واسع مكلف للغاية".

لم تحقق شركة إنجوي هدف إيراداتها لـ2021 البالغ 109 ملايين دولار 25 في المائة، بعد أشهر فقط من تأكيداتها أنها لا تزال تعتقد أنه من الممكن تحقيق ذلك. لكن النتائج ساءت في أوائل 2022. وبحلول نهاية آذار (مارس)، تضاءل المركز النقدي للشركة إلى 37 مليون دولار فقط، وفي وقت إعلان الإفلاس، وصل بالطبع إلى الصفر. مع تفكيك أعمالها، خسرت شركة إنجوي اثنين من كبار المسؤولين الماليين على التوالي، بينما ضمت اثنين من المتخصصين في أوضاع التعثر المالي إلى مجلس الإدارة.

في الأوراق المقدمة للمحكمة، قالت شركة إنجوي إنها واجهت عاصفة قوية كانت الرياح فيها معاكسة للاقتصاد والسوق، أدت عمليات الاسترداد العالية من قبل مستثمري سباك إلى الحد من النقد المتوافر لديها، ومن ثم حالت أزمة سلاسل التوريد ونقص العمالة دون تحقيق أهداف مبيعاتها.

تستعد شركة إنجوي الآن للاستحواذ عليها من قبل "أسوريون" - وهي شركة تقدم خدمات تأمين وإصلاح الأجهزة الإلكترونية، يقع مقرها بعيدا عن وادي السيليكون، في ناشفيل في ولاية تينيسي - بعد أن قدمت قرضا بقيمة 55 مليون دولار لمساعدة الشركة على الاستمرار في عملها أثناء الإفلاس.

كجزء من عملية الإفلاس، من المقرر تجريد شركة إنجوي من قرض بقيمة عشرة ملايين دولار من ضمانها مقابل أصول الشركة كان قد قدمه جونسون بصفة شخصية للشركة في وقت سابق من هذا العام. إنها تمثل نهاية ساحقة لشركة تختص في البيع بالتجزئة اشتهرت في السابق بإعادة ابتكار تجربة التسوق الأمريكية.

امتنع كل من جونسون وريكيتس وشركة راين عن التعليق.